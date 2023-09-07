Джефф Безос купил роскошный особняк в эксклюзивном районе Майами. Его соседями будут Адриана Лима и Хулио Иглесиас

Джефф Безос, основатель компании Amazon, продолжает расширять свой портфель недвижимости. На этот раз он приобрёл дом в эксклюзивном районе Майами, известном как «бункер миллиардеров».

Как сообщают СМИ , Безос потратил около 68 миллионов долларов на приобретение нового мега-особняка. Подробности этой роскошной сделки, которая состоялась в июне, только начинают появляться. Одно известно точно — это один из самых дорогих объектов в этом престижном районе с живописными видами.

Этот дом изначально был построен в 1965 году, на данный момент он предоставляет собой 9300 квадратных футов жилой площади и включает в себя три спальни и три ванные комнаты. Всё это расположено на участке в 2,8 акра. Тем не менее, Джефф Безос и его невеста, Лорен Санчес, планируют снести нынешнее имение и возвести там новый особняк.

Совершив такую покупку, Джефф Безос присоединяется к списку известных миллиардеров, проживающих в этом районе. Среди его соседей будут супермодель Адриана Лима, магнат недвижимости Джефф Соффер, певец и автор песен Хулио Иглесиас, а также магнат автомобильных дилеров Норман Браман.

Это не первая недвижимость Джеффа Безоса. У него есть дома в различных климатических зонах, включая Беверли-Хиллз, Сиэтл, Западный Техас и даже Вашингтон и Нью-Йорк. Нынешняя покупка увеличивает стоимость его недвижимого имущества до 500 миллионов долларов с учетом инфляции.