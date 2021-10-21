В Афинах наблюдается взрывной спрос на элитную недвижимость
Элитная недвижимость в пригородах греческой столицы и на Афинской Ривьере снова востребована. К таким выводам пришли сотрудники брокерской конторы Berkshire Hathaway HomeServices. По их информации, за последние месяцы количество покупок жилья премиум-класса резко увеличилось. Интерес клиентов распространился на все районы, где традиционно располагаются престижные дома с люксовой обстановкой и всеми удобствами. В топе востребованных оказались Палео Психико, Филотеи, Колонаки и Кифисия/Экали.
По данным специалистов BHHS, потенциальные греческие инвесторы и жители других стран обращают внимание на роскошные современные постройки в таких районах, как:
- Алимос;
- Палайо Фаларио;
- Марусси;
- Холаргос;
- Агиа Параскеви;
- Халандри;
- Эллинико;
- Врилиссия.
Большинство покупателей — бизнесмены и состоятельные люди из стран Азии. Среди их предпочтений — живописная прибрежная зона, северные районы города и острова.
Аналитики BHHS выделили 3 группы людей, интересующихся местной недвижимостью. Первая группа — американские и ближневосточные инвесторы. Они приобретают самые дорогие виллы, апартаменты и коттеджи в южном предместье Афин и на популярных островах. Вторая — выходцы из России, Китая, Турции и Юго-Восточной Азии. Они покупают жилье с условием получения ВНЖ по государственной программе Золотая Виза. Третья — европейцы, заинтересованные в максимально быстрой прибыли. Они выбирают недвижимость в Греции, которую можно выгодно сдавать и получать стабильный доход.