Элитная недвижимость в пригородах греческой столицы и на Афинской Ривьере снова востребована. К таким выводам пришли сотрудники брокерской конторы Berkshire Hathaway HomeServices. По их информации, за последние месяцы количество покупок жилья премиум-класса резко увеличилось. Интерес клиентов распространился на все районы, где традиционно располагаются престижные дома с люксовой обстановкой и всеми удобствами. В топе востребованных оказались Палео Психико, Филотеи, Колонаки и Кифисия/Экали.

По данным специалистов BHHS, потенциальные греческие инвесторы и жители других стран обращают внимание на роскошные современные постройки в таких районах, как:

Алимос;

Палайо Фаларио;

Марусси;

Холаргос;

Агиа Параскеви;

Халандри;

Эллинико;

Врилиссия.

Большинство покупателей — бизнесмены и состоятельные люди из стран Азии. Среди их предпочтений — живописная прибрежная зона, северные районы города и острова.

Аналитики BHHS выделили 3 группы людей, интересующихся местной недвижимостью. Первая группа — американские и ближневосточные инвесторы. Они приобретают самые дорогие виллы, апартаменты и коттеджи в южном предместье Афин и на популярных островах. Вторая — выходцы из России, Китая, Турции и Юго-Восточной Азии. Они покупают жилье с условием получения ВНЖ по государственной программе Золотая Виза. Третья — европейцы, заинтересованные в максимально быстрой прибыли. Они выбирают недвижимость в Греции, которую можно выгодно сдавать и получать стабильный доход.