Албания пока отложила планы по запуску «Золотых виз». Почему?
Правительство Албании пока отложить запуск программы «Гражданство в обмен на инвестиции». На это решение повлияла критика со стороны Евросоюза.
На днях прошли переговоры албанского премьер-министра Эди Рамы с вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по вопросам добрососедства и расширения Оливером Вархейи. После них, в Албании решили поставить на паузу планы по запуску собственной программы «Золотая виза».
Ранее, власти ЕС уже критиковали задумку Албанского правительства, заявляя, что так они могут лишиться права на свободное передвижение по Шенгенской зоне и вряд ли смогут продвинуться в процессе евроинтеграции.
Реализуют в итоге эту идею в Албании или нет будет зависеть от того, как пройдет судебный процесс в Европейском суде на предмет того, правомерна ли выдача «золотых паспортов» в Мальте. Если островное государство отстоит свои права в этом разбирательстве, то, скорее всего, Албания возобновит свои попытки открыть такие возможности для инвесторов.
Недавно мы также писали, что программу «золотых паспортов» закрыла и — это тоже случилось после рекомендаций Европейского Союза Еще раньше, в ноябре 2020 года программу закрыл и Кипр.
А пока суд принимает решение по «мальтийскому делу», власти Албании намерены привлекать в страну и предпринимателей, работающих в инновационных сферах. Например, Албания не будет рассматривать удаленных работников как налоговых резидентов независимо от длительности их пребывания в стране. Кроме того, планируется провести налоговую амнистию для тех, у кого есть незадекларированные активы.