Правительство Албании решило пока отложить запуск программы «Гражданство в обмен на инвестиции». На это решение повлияла критика со стороны Евросоюза.

На днях прошли переговоры албанского премьер-министра Эди Рамы с вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по вопросам добрососедства и расширения Оливером Вархейи. После них, в Албании решили поставить на паузу планы по запуску собственной программы «Золотая виза».

Ранее, власти ЕС уже критиковали задумку Албанского правительства, заявляя, что так они могут лишиться права на свободное передвижение по Шенгенской зоне и вряд ли смогут продвинуться в процессе евроинтеграции.

Реализуют в итоге эту идею в Албании или нет будет зависеть от того, как пройдет судебный процесс в Европейском суде на предмет того, правомерна ли выдача «золотых паспортов» в Мальте. Если островное государство отстоит свои права в этом разбирательстве, то, скорее всего, Албания возобновит свои попытки открыть такие возможности для инвесторов.

ВНЖ Албании за инвестиции: неожиданные возможности для бизнеса и отличные перспективы для жизни. Что предлагает эта страна?

Недавно мы также писали, что программу «золотых паспортов» закрыла Черногория и Ирландия — это тоже случилось после рекомендаций Европейского Союза Еще раньше, в ноябре 2020 года программу закрыл и Кипр.