Еще одной «Золотой визой» меньше. Сегодня программу закрыла Ирландия

Еще одна страна закрывает программу «Золотой визы». На этот раз речь об Ирландии.

Начиная с сегодня, 15 февраля 2023 года, в Ирландии прекратят принимать заявления на получение «Золотой визы». Об этом сообщило Министерство юстиции страны. Одна из причин такой меры — рекомендации Евросоюза. Министр юстиции Ирландии Саймон Харрис заявил, что важно постоянно пересматривать все принятые в стране программы и проверять их на уместность и пригодность.

Немного контекста. Иммиграционную программу инвестора Ирландия запустила еще в 2012 году. С ее помощью ее можно было получить ВНЖ страны на основе долгосрочных инвестиций: например, инвестируя в бизнес страны, инвестиционный фонд, фонд недвижимости (REIT); или сделав благотворительный взнос.

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С начала своей работы, программа принесла государству 1,25 миллиарда евро в виде инвестиций. Больше всего денег инвестировали граждане Китая: из 1547 заявок (одобренных до 23 июня) на долю китайцев приходится около 1458.

Правительство Ирландии заявило, что текущие заявки будут рассматриваться и дальше. На данный момент ждут решения примерно 1500 заявлений.

Кстати, для россиян программу «Золотой визы» Ирландия заморозила уже почти год назад, в конце марта 2022 года.