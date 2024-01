Партнерский материал

ВНЖ Албании за инвестиции в недвижимость: какой город выбрать, как правильно купить квартиру у моря и почему многие предприниматели из Европы выбирают эту страну для релокации и открытия бизнеса? Поговорили об этом с белорусской семьей, которая живет здесь седьмой год, работая в сфере недвижимости и туризма.

Немного албанской истории

Албанское направление для отдыха европейцы открыли сравнительно недавно. Про «страну орлов» или республику Шчиперия (от слова «shqiponja — шчипонья» — в переводе с албанского означает «орел») на просторах интернета до сих пор мало информации, зато можно обнаружить «страшилки» об албанской мафии, наркобаронах, высоком уровне преступности, кровной мести и жестоких законах горцев. «Википедия» называет Албанию самой бедной и единственной мусульманской страной в Европе, а старые «Мерседесы» и военные бункеры считают визитной карточкой государства.

На протяжении 44 лет это Балканское государство находилось под правлением коммунистического диктатора Энвера Ходжи. Он закрыл границы, заставил каждую семью построить бункер на случай нападения недружественных стран. Присвоил статус «военных объектов» пляжным зонам, народу запретил купаться в море, лишив возможности иметь личный транспорт. Всех, кто осмеливался жить лучше и смотрел на «запад», признал «врагом народа». Вокруг Албании возник информационный вакуум.

В 1985 году Ходжа умер. Коммунистический режим просуществовал еще пять лет и в 90-х сменился правлением демократов. Они запретили коммунизм, снесли все памятники лидерам КПСС. В стране случился дефолт, народ обеднел, с прилавков исчезли продукты питания, а хлеб выдавали по спискам.

В 1997 году в крупных городах начались народные массовые беспорядки, которые привели к перевороту. Правительство было свергнуто, границы открылись, а тысячи албанцев начали свой исход в Европу. На начало 2000 года было зафиксировано более миллиона албанских беженцев по всему миру.

О каких инвестициях или отдыхе в тех реалиях могла идти речь?

Стереотипы об албанцах и Албании сейчас ломают те, кто хоть раз здесь побывал

Кресло премьер-министра республики третий срок с 2005 года занимает глава партии — Эди Рама. Страна быстро стала свободной от диктата, встав на путь прогресса и развития. Новатор, архитектор и художник по образованию, премьер-министр начал активно перестраивать страну: появились новые скоростные дороги, тоннели-трассы в горах, современные школы и больницы, маркеты и торговые центры, выросло развитие горнодобывающей и нефтяной промышленности, открылись зарубежные торговые представительства. Под брендом «сделано в Албании» локальная фермерская, текстильная, кожевенная и лекарственная продукция стала покорять международный рынок и уверенно вышла в лидеры среди Балканских стран по привлечению зарубежных инвестиций.

С 2009 года Албания является членом НАТО, с 2014 — официальный кандидат на вступление в Евросоюз. В 2020 году премьер-министр Албании Эди Рама возглавил ОБСЕ. В 2022 году государство дополнило список членов ООН. В 2021 году в Албании отдохнуло более 7 миллионов туристов при плотности населения в 2,5 миллиона.

Курорты страны входят в ТОП-25 самых популярных туристических направлений в Европе и были названы The New York Times and Lonely Planet одними из лучших мировых направлений туризма в 2014 и в 2019 годах. Туристические отзывы последних лет полны упоминаний об удивительной красоте албанской дикой природы, вкусной и дешевой еде с огромными порциями в ресторанах, безграничном радушии албанцев, безопасности передвижения и проживания в стране. При этом туристы удивляются наличию у местного населения большого количество роскошных машин, шикарных особняков с бассейнами на крыше и минимуму женщин в хиджабах на улицах.

Белорусские бизнесмены Ольга и Виталий Бондарики с 2016 года живут в албанском городе — курорте Влера. За это время пара успела создать корпорацию Bond Investment Group, объединяющую несколько компаний и направлений в работе.

Виталий Бондарик руководит агентством EstateAll Albania по продаже, аренде и управлению недвижимостью, занимается инвестиционными проектами.

Ольга — лицензированный гид по Албании, открыла первое русскоязычное бюро авторских туров и путешествий AlbaniaAll , ведет популярный трэвел-блог в Инстаграм от имени Лолы Бонд (трэвел-ник) @lolabond.albania о красотах страны и жизни здесь. Занимается иммиграционным консалтингом, оказывая юридическую помощь иностранцам в открытии бизнеса и ВНЖ. Управляет арендным жильем под брендом «Rent in Albania», предлагая туристам более 50 апартаментов на побережье Влерского округа. Создала первый новостной канал про Албанию на русском @AlbaniAll и запустила коммуникативную площадку для живущих и путешествующих во Влере — чат в телеграм @Vlora Life & Live

Компании «Бондов» (так дружески называют их партнеры и клиенты) занимают два просторных офиса в центре города, предоставили рабочие места для албанских и русскоязычных сотрудников, продвигают Албанию в международных СМИ, на профильных выставках и конференциях.

Бизнес в Албании по-белорусски

— Мы были первыми белорусами, кто переехал и открыл бизнес во Влере, — делится Виталий, — живем в красивейшем прибрежном городе, где пересекаются два моря — Ионика и Адриатика. Это третий по величине населенный пункт Албании — 144,000 жителей. Здесь расположен второй по значимости международный морской порт страны, самая длинная (14 км) и современная набережная Лунгомаре.

На побережье много отелей класса «люкс», есть закрытые комплексы с виллами, бассейнами и вертолетными площадками. Во Влере в 2021 году проходили съемки «Орел и Решка. Девчата» — ведущая проекта Настя Ивлева назвала Влеру элитным курортом для состоятельных людей.

В Беларуси мы управляли несколькими успешными бизнесами. Делали проекты с известными публичными персонами и предпринимателями. Ольга занималась благотворительными программами на высоком уровне, организовала семейный образовательный клуб, я возглавлял сеть магазинов обуви и аксессуаров известных брендов.

Поехали к албанским морям в 2016 году в свадебное путешествие по совету друзей-бизнесменов. Они присматривали в Албании доходную недвижимость. Мы в то время тоже вели разговоры о покупке квартиры в Испании или на Кипре, но чтоб Албания!.. Ребята разрекламировали страну как перспективную для отдыха и инвестиций.

Мы решились на поездку — и влюбились в этот Балканский край с первого взгляда! Ни разу за эти годы не пожалели, что выбрали Влеру для жизни. В шутку называем ее называем «наша маленькая Ницца». Многим туристам Албания напоминает Грецию, Италию или Хорватию — только цены на все в разы дешевле.

— Если вы задумались об иммиграции, релокации компании или планируете приобрести недвижимость у моря — приглашаем присмотреться к Албании. Наше агентство EstateAll является экспертом по инвестициям и одним из лидеров по продаже албанской недвижимости с 2016 года. Агенты и брокеры компании — сертифицированные специалисты с экономическим, юридическим образованием, говорят на семи языках, в том числе на русском.

С января 2022 года изменились законы в отношении риэлторских агентств — без государственной лицензии на территории страны заниматься данным видом деятельности нельзя. Мы ведем бизнес в рамках албанских законов, дорожим репутацией, платим налоги, стараемся помочь клиентам, выполнив их запросы, — все, как и в Беларуси.

Из-за неспешности албанцев в работе, их своеобразного жизненного уклада и подхода к делам организовать здесь бизнес-процессы, как мы привыкли видеть в Минске, — сложная задача. Нам пришлось учиться выстраивать свои отношения с местными партнерами и подрядчиками по их правилам. Надо быть гибкими в бизнесе. Мы быстро отстроились от конкурентов глубиной проработки кейсов, индивидуальным подходом к клиентам. Ставим во главу нашего дела не только финансы, а человечность и взаимовыручку.

— Девиз нашего семейного бизнеса: любим то, что продаем и ценим тех, кому продаем.

Организуем благотворительные акции по поддержке детей-сирот с участием мэрии города Влеры и депутатами парламента. Социальные проекты — сфера моей супруги Ольги. В Беларуси у нее на воспитании было 9 приемных детей. Переехав в Албанию, она продолжает дело своего сердца, оказывая помощь обездоленным женщинам и детям.

Нашу семью уважают в бизнес-кругах, постоянно приводят в пример на городских собраниях и конференциях. Местные СМИ и ТВ каналы часто снимают про нас репортажи. Албанцам нравится, что иммигранты из Беларуси смогли создать успешный бизнес в их стране.

— Мы порой сами в шоке, как за такой короткий период, без поддержки друзей и близких, без больших финансовых вложений, смогли достичь высокого результата в работе! Отзывы довольных покупателей квартир, более 50 из которых находятся у нас под управлением, огромное количество русскоговорящих экспатов, которым мы помогли с переездом, говорят лучше всяких слов, — дополняет Ольга.

Почему все больше бизнесменов выбирают Албанию для переезда?

— Здесь пересекаются два моря — Ионика и Адриатика. 300 солнечных дней в году. Комфортный Средиземноморский климат. Удивительная природа с парками и заповедниками, где обитают фламинго и пеликаны.

Вообще в Албании много всего со словом «самый»: самое древнее в Европе Охридское озеро с неповторимой флорой и фауной, дикая река Вьоса ( за ее экосохранность вступился сам Леонардо ди Каприо), самый высокий водопад Нивица и непроходимые северные горы Проклетие. Самый опасный перевал Ллогора с узким и извилистым серпантином, впечатляющий открывающимися видами на Албанскую Ривьеру с Ионическим морем цвета «тиффани» даже бывалых туристов.

В стране производят натуральные продукты без ГМО и применения химикатов, богатая история, уникальные традиции, язык и культура, достопримечательности под эгидой ЮНЕСКО, религиозная терпимость и толерантность ко всем национальностям, гостеприимный народ, — Ольга перечисляет основные плюсы страны.

— Можно много говорить о преимуществах. Как бизнесмен я вижу, что большинству инвесторов нравятся албанские цены на недвижимость у моря. Многие приобретают жилье, чтобы на этом основании получить ВНЖ, — продолжает Виталий. — С 2018 года наблюдается активный интерес со стороны клиентов из Европы.

В первую очередь в жилую и коммерческую недвижимость вкладывают средства сами албанцы. Покупают пентхаусы, элитные виллы, объекты под рестораны и отели. Большой процент инвесторов среди итальянцев, поляков, норвежцев, финнов, немцев и шведов. Русскоязычное население было в меньшинстве.

Но за два последних года покупательский спрос из стран Беларуси, России, Казахстана и Украины вырос на 60%. В пандемический период, с 2020 года, Албания одна из немногих стран принимала туристов без тестов и вакцинации. Поэтому многие поехали на отдых и за недвижимостью к нам.

— С марта 2022 мы ежедневно получаем заявки на открытие ВНЖ за покупку недвижимости и запросы по релокации компаний, я как юрист обрабатываю в день десятки запросов, — Ольга рассказывает о сложившейся ситуации в иммиграционной сфере.

— Закон об иностранцах, вышедший в новой редакции в июне 2021 года, открыл более 20 оснований для выдачи ВНЖ, в том числе для покупателей недвижимости, бизнесменов, «цифровых кочевников», фрилансеров, пенсионеров и студентов. Итальянские бабушки и дедушки, английские и немецкие пенсионеры ринулись покупать квартиры в Албании. Их пенсия позволяет получить здесь ВНЖ и безбедно жить, наслаждаясь климатом и натуральной едой. Бизнесменов привлекает лояльность в налогообложении, простота открытия компаний, льготы для инвесторов в сектор туризма, гостеприимство, энергетика и образование.

Хорошее логистическое расположение — страна граничит с Черногорией, Северной Македонией, Косово и Грецией по суше, а также с Италией и Грецией по морю, что открывает перспективы в организации торговли. От Влеры до итальянского Бриндизи всего 5 часов на пароме. Из Дурреса (главный порт страны) — 8 часов до Бари.

Два действующих международных аэропорта: один в столице Тиране, второй — на севере страны, в городе Кукес. С ноября 2021 года началось строительство межконтинентального аэропорта в деревне Новоселье, в 20-ти километрах от Влеры.

Стремительное развитие рынка недвижимости, рост экономики, минимальная инфляция, новые шикарные дороги, отреставрированные города, инновационные правительственные проекты, цифровизация в системах обслуживания — перечислять инвестиционные проекты, изменившие страну за шесть лет нашей жизни здесь — одно удовольствие! Та Албания, в которую мы переехали в 2016 году, и сегодня — большая разница!

В чем особенность рынка недвижимости в Албании?

— Можно условно разделить недвижимость на курортную и столичную, земельные участки с виллами и домами, земли под коммерческую застройку и фермерские угодья. Есть на продажу жилые комплексы на стадии строительства и вторичное жилье, — пояснил Виталий.

— У многих покупателей бытует мнение, что на стадии «котлована» они смогут купить квартиру в разы дешевле. Лет пять назад такое было возможным. Стоимость строительства за последние полгода выросла на 14-20%. Это случилось на фоне мирового экономического кризиса — подорожала нефть, стройматериалы, выросли цены на услуги. Найти квартиру с видами на море, на первой линии, и за 30,000 евро уже нереально, да и за 40-50 тыс. евро ликвидной недвижимости в курортных городах становится все меньше.

Мы работаем по всей Албании, у нас большая и постоянно обновляющаяся база объектов по Влере и региону. Агенты EstateAll владеют актуальной ситуацией на рынке жилья, следят за изменениями в албанском законодательстве. В реалиях нашего времени бизнесу надо быть гибким, держать руку на пульсе любых перемен, связанных со сферой деятельности.

Спрос на квартиры у моря вырос, как и цены, а предложений по дешевому и качественному жилью с каждым годом становится меньше. Мы не заманиваем покупателей низкими ценами, а рассказываем реальное положение дел на албанском рынке недвижимости. Если вы сейчас находитесь в раздумьях, вкладывать средства в квартиру или подождать следующего года, вдруг цены снизятся — приготовьтесь к тому, что жилье станет еще на 20-30% дороже.

Какой город лучше для инвестиций?

— Это зависит от того, какова цель приобретения: квартира необходима для личного переезда, получения ВНЖ, дохода. Возможно, вы захотите ее сдавать в аренду или планируете приезжать в отпуск на лето, или инвестируете в квадратные метры, чтобы потом продать недвижимость с капитализацией — от этих критериев и стоит отталкиваться. Для многих покупателей почему-то существуют только три основных курортных города — Дуррес, Влера и Саранда.

Мы можем предложить гораздо больше вариантов качественных застроек по всей береговой линии Албании. Если рассматривать для переезда Тирану, столицу Албании, приготовьтесь к ускоренному ритму жизни, пробкам на дорогах. Здесь проживает почти миллион жителей и самая дорогая недвижимость. Много роскошных отелей, шикарных авто, ресторанов и тусовочных мест. Университеты, медицинские учреждения, красивые природные парки, одна из самых длинных на Балканах канатных дорог, величественные горы и вкусная традиционная кухня делают город привлекательным для иностранных инвесторов. Квадратный метр квартиры в спальном районе (дома времен 60-80-х годов) стартует от 900 евро. В новостройках цена варьируется от 1400 до 3000 евро.

Дома с небольшими приусадебными участками продают от 190,000 евро, а благоустроенные виллы в комплексах — от 600,000 евро. Большим спросом пользуется коммерческая недвижимость. На рынок пришли западные инвесторы в отельный сегмент и ритейл. От Тираны до Адриатического моря — 40 минут. Есть возможность найти работу и занять свою нишу в бизнесе — естественно, конкуренция будет выше.

— Дуррес, — подхватывает тему Ольга, — второй по величине город с широкими песчаными пляжами и крупным морским портом международного значения. Адриатика здесь красивого изумрудного цвета, вход в море пологий и мелкий. Не поныряешь. Зато идеально для отдыха с детьми. В курортной зоне города еще можно найти недорогое жилье.

Регион Балканского полуострова сейсмоактивиен, во время землетрясения в 2019 году в Дурресе многие объекты недвижимости пришли в негодность. Нам важно не просто продать вам квартиру и заработать комиссию. Мы хотим, чтобы покупка радовала наших клиентов. Дом — это символ уюта, любви и гармонии. Вся недвижимость, которую мы предлагаем в Дурресе, проходит самую тщательную предпродажную проверку на технические характеристики. Из минусов я бы назвала хаотичность городской застройки, много незаконченного строительства и внешне неприглядных кварталов.

Жизнь в популярных пляжных районах Черрет, Голем и Кавайя затухает с приходом зимы. Если вы переезжаете с детьми, то, скорее всего, из курортной зоны вам придется перебираться в город. Плюсы: 30 минут до аэропорта, 40 километров до столицы, жизнь в разы дешевле, чем в Тиране, Влере и Саранде. Можно купить квартиру для последующей сдачи в аренду. Данный регион пользуется повышенным спросом в сезон у семей с детьми, особенно у жителей ближайшего зарубежья — Косово и Македонии.

— Шенджин и Велипойя — северные курорты с самыми широкими пляжами Адриатического моря. Около часа езды до столичного аэропорта. Я считаю, — высказал свое мнение Виталий, — что инвесторы в недвижимость незаслуженно игнорируют многие красивые места Албании. Рекомендую рассмотреть пляжи северного региона страны, если у вас небольшой бюджет от 30 000 евро. Близость к Черногории делает регион удобным в плане туристических возможностей. За последние два года возведено много комплексов с бассейнами, современный променад и открылось множество интересных локаций для путешествий.

— Влера подкупает инвесторов слиянием двух морей: сегодня вы завтракаете на Адриатике, а вечером купаетесь в Ионике. Красивейшая дикая природа! Белоснежные пляжи необитаемых острова Сазан и полуострова Карабурун чего стоят! — Ольга не скрывает своего восхищения городом, в котором живет. Только уклад жизни здесь непривычный для нашего менталитета. Не всем бизнесменам подойдет стиль «аваш-аваш», что с албанского означает «медленно». Мы привыкали к спокойному, размеренному ритму города года три.

Цены на качественные квартиры (часто без мебели) с одной спальней (80 кв. м.), небольшим боковым видом на море, стартуют от 80,000 евро или 1000–1200 евро за квадратный метр. В нашей базе небольшой выбор квартир варианта «эконом». Мы стараемся находить квартиры на продажу, которые в будущем принесут доход нашим покупателям. Ликвидные объекты во Влере быстро распродаются. Мы не гонимся за количеством объектов — цель нашего агентства продавать качественную недвижимость по выгодным ценам.

Саранда — самый южный город-курорт, центр албанского туризма. Здесь красивое лазурное Ионическое море. В 15 километрах от города находятся знаменитые пляжи поселка Ксамиль. Международные СМИ окрестили их «Албанскими Мальдивами». До греческого Корфу — всего 50 минут на пароме. Рестораны и отели в греческом стиле, много «лакшери» мест для отдыха — цены на недвижимость и уровень жизни одни из самых высоких на побережье! Из минусов — гористая местность, близко расположенные друг от друга застройки. За такую же квартиру как во Влере (80 кв. м.) придется отдать уже от 90-120 тыс. евро, а если еще и с видами, то приготовьтесь заплатить 140-150 тыс. евро.

Зачем покупать недвижимость в Албании, если в других странах можно найти дешевле?

В современных реалиях плюсы страны — в лояльности законов, отсутствии обязательной вакцинации и свободе перемещения. Многие морские государства, такие как Турция, Италия и Испания, за нарушение ковидного режима наказывали своих граждан огромными штрафами. Албания одна из немногих стран мира, открыла границы для въезда и принимала гостей без всяких ограничений.

Основное преимущество, появившееся с начала 2022 года, — возможность получения ВНЖ за покупку недвижимости. Больше всего радует наших клиентов отсутствие ограничений по сумме инвестиций.

Недорогое содержание жилья. Нет большого налога на недвижимость — обычно его включают в стоимость оплаты за воду, что составляет 3-5 евро в месяц. Невысокие коммунальные платежи: за студию в зимний период вы заплатите 20 евро. Евродвушка с одной спальней вам обойдется в 40–50 евро за свет и воду. Как и на всем Средиземноморье, в Албании нет центрального газового отопления. Греемся зимой кондиционерами и обогревателями, в частных домах стоят камины или котлы на дровах или электричестве.

Комфортная зимовка у моря — температура в зимние месяцы обычно не опускается ниже +10 градусов тепла и достигает + 18 градусов на солнце.

Экология. У многих после переезда пропала аллергия, прошли хронические заболевания желудка и кишечника, ушла депрессия и головные боли. Медики утверждают, что море, солнце и здоровая еда — наши самые основные лекари.

Вода. Албанию называют сердцем родников Европы. Здесь десятки фабрик питьевой воды, даже пиво варят на воде из артезианских источников.

Натуральная еда. Дешевые фермерские продукты, огромный выбор сезонных овощей и фруктов, доступные по цене морепродукты и рыба. К примеру, за обед: суп, рыбное меню на второе и бокал вина вы отдадите 12 евро. Морепродукты и мясо всегда свежие, вторичной заморозкой албанцы не злоупотребляют.

Сезон начинается в мае (хотя уже можно купаться и в апреле — зависит от погоды) и длится до конца ноября.

Безопасность. Это важный пункт для инвесторов и экспатов. Можно спокойно пойти купаться в море, оставив на пляжном лежаке свои вещи — их никто не тронет, а услужливые албанские бабушки и дедушки присмотрят за сохранностью вещей. Старшее поколение помнит русский язык — изучали в годы дружбы Албании с СССР в школах. Если сравнивать с другими Балканскими странами, преступность здесь находится на низком уровне, а к иностранцам у албанцев самое уважительное отношение.

Недвижимость растет в цене. Трехкомнатная квартира площадью 107 кв. м. с видом на море, на первой линии, в 2016 году обошлась нам примерно в 70,000 евро. Сейчас цена за такую квартиру доходит до 120–130 тыс. евро. Считайте, что стоимость за шесть лет выросла на 50%. Вы можете прочитать о всех плюсах жизни Албании на странице Ольги в Инстаграм.

Минусы? Они существуют?

— По большему счету, для нас — нет. Когда мы только переехали, раздражал мусор. После чистейших улиц Беларуси было непривычно видеть его в таком количестве.

С 1 июня 2022 года страна отказалась от пластиковых пакетов и присоединилась к мировым экотрендам. В городах проходят «дни без авто» — все сознательные албанцы пересаживаются на велосипеды.

Вообще, если вы переезжаете на новое место, определите для себя, для чего вы это делаете, ваш мотив и причины. От себя и проблем не убежишь. Просто поменяется картинка за окном. Важно расставить до переезда все по местам в своей голове.

Поверьте, в чужой стороне может пригодится все. Конечно же, важна финансовая подушка безопасности. Убираете все страхи и сомнения, верите в свое будущее и себя, заводите знакомства среди местных — так вы сможете найти свою нишу и вам будет комфортно в иммиграции.

Как купить квартиру в Албании?

— Мы одни из первых среди албанских агентств стали продавать недвижимость онлайн. Разработали схему покупки без присутствия клиента по генеральной доверенности, выписанной на нашу компанию. Делаем подбор и осмотр объектов с помощью видеозвонка.

Проверяем документы на выбранную вами квартиру у нотариуса. Именно он по албанским законам несет ответственность и служит гарантом безопасности сделки. Если все в порядке — от вашего лица вносим залог, бронируя квартиру за вами. Далее заключаем договор купли-продажи. Вы перечисляете деньги безналичным путем на специальный счет нотариуса. Как только все выплаты закрыты — квартира ваша!

По желанию мы выполним строительно-ремонтные работы, меблировку и наполним апартаменты необходимой бытовой техникой и аксессуарами, возьмем ее в управление. Если вы решите получить от недвижимости дополнительный доход, будем сдавать квартиру в аренду.

Покупка квартиры онлайн — хорошая экономия ваших средств, страховка от частых отмен рейсов, закрытых границ, ковидных и визовых ограничений. Десятки клиентов приобрели квартиры в нашем агентстве таким способом. Купил квартиру удаленно, а потом как в мире обстановка прояснилась — приехал в готовое, оборудованное жилье на отдых к морю — никаких забот и беготни по инстанциям.

— Также вы можете купить квартиру, заглянув в наш офис EstateAll во Влере.

Футуристичное здание серо-оранжевого цвета, с наружной рекламой ТВ, расположено в самом начале городской набережной Лунгомаре — мимо не пройдете. Поднимаетесь на второй этаж — увидите офисы двух наших агентств EstateAll и AlbaniAll. Агенты компаний радушно встретят вас и обязательно угостят албанским кофе или горным чаем мали.

Наша компания помогла переехать в Албанию больше сотне экспатов из разных стран, в том числе русскоязычным. Сейчас больше запросов на оформление ВНЖ за инвестиции в недвижимость. Со стороны русскоязычных бизнесменов лидируют заявки о релокации компаний, открытия счетов и безопасности проживания в стране для русских и белорусов.

— Как иммиграционный консультант хочу напомнить, — отметила Ольга, — важно собрать документы грамотно и не нарушать визовый режим пребывания в стране. Вы можете обратиться за юридической консультацией в наше агентство Albania Consulting — мы вышлем пошаговую инструкцию. Никто не мешает вам подаваться на ВНЖ самостоятельно, но при сопровождении грамотного специалиста отпадет большинство вопросов и не будет проблем в коммуникациях с местными органами.

Сколько денег вам понадобиться для ВНЖ того или иного вида, поможет рассчитать наш экономист. По закону вам понадобится албанский представитель, который будет выступать переводчиком между вами и иммиграционной службой при собеседовании. Именно такой сопровождающей стороной выступают юристы и консультанты нашей компании.

Мы исполнили мечты о собственной квартире у моря для трех сотен клиентов. Всегда рады и открыты к новым знакомствам. Необязательно быть нашим клиентом. Для нас количество — не главное. Важно — качество и человечность. Двери наших офисов открыты для всех — независимо от достатка, веры, убеждений и национальности.

В ноябре 2021 года мы запустили партнерство по франшизе EstateAll. Если вы переезжаете в Албанию и планируете открывать здесь бизнес, предлагаем стать частью нашего бренда, открыв офис агентства в Дурресе, Тиране, Саранде или другом городе Албании.

Также каждый желающий, независимо от того, в какой стране он живет, может стать нашим представителем или онлайн-агентом. Для этого придется пройти обучение в компании, затем в течение испытательного срока (2 месяца) проявить себя в сфере продаж.

Наша семья объединила в бизнесе основные направления, чтобы оказывать качественные услуги для иностранцев-инвесторов и экспатов. Мы сами были когда-то иммигрантами, но в то время не было компаний таких, как наша, кто бы смог для нас так комплексно решить вопросы на новом месте. С продажей квартир, оформлением ВНЖ или оказанием туристических услуг наши отношения с большинством клиентов не заканчиваются, а перерастают в доверительное партнерство или дружбу.