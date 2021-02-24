Новый законопроект еще не принят официально, но активно рассматривается парламентом. Если он будет одобрен, иностранным гражданам не придется, как сейчас, сталкиваться с различными трудностями по прибытии в Албанию, в том числе по несколько раз обращаться в миграционную службу, собирая большое количество документов.

С принятием нового закона станут упрощены многие бюрократические процессы. Большинство услуг планируется перевести в онлайн-формат. У иностранцев появится возможность получать подробные разъяснения о сроках, условиях и требованиях, которые необходимо учесть при переезде в страну, а также рассчитывать на новые виды разрешений на пребывание, информирует exit news.

Ситуация с пенсионерами

В настоящее время в Албании иностранным гражданам пожилого возраста или вышедшим на пенсию требуется указывать, по какой причине они прибыли в страну, например, по работе или для воссоединения семьи. Те, кто вышел на пенсию, имеют возможность подавать запрос на получение права работать в качестве волонтера. При этом пенсионерам все равно приходится отчислять деньги на социальное страхование и уплачивать налоги, несмотря на то, что волонтерская деятельность не приносит им заработную плату.

Согласно новому закону «Об иностранцах», у пенсионеров будет возможность обращаться за разрешением только для них. В соответствии со статьей 85, иностранные граждане, имеющие право получать пенсию у себя в стране, смогут и в Албании подавать запрос на выдачу «пенсионного» разрешения.

Для соответствия требованиям им необходимо предоставить ряд документов:

арендный договор, заверенный в нотариусе;

медицинскую страховку,

справку о годовой пенсии, размер которой должен составлять не менее 9722 евро;

расчетный счет в банке Албании, на который будет переводится пенсия;

справку об отсутствии правонарушений.

Разрешение продлевается на ежегодной основе, налоги платить не требуется. В то же время заниматься экономической или профессиональной деятельностью в стране пенсионерам не разрешается.

Студенты и ученые

В соответствии с новым законопроектом, у них будет возможность оставаться в Албании 9 месяцев после окончания обучения, чтобы устроиться на работу.

«Цифровые кочевники»

Согласно новому закону, разрешение будет предусмотрено и для этой категории приезжих. Прежде им требовалось создавать компанию, чтобы начислять себе заработную плату, подыскивать местного работодателя или заручаться поддержкой бизнес-партнеров с албанским гражданством.

Теперь же с принятием нового законопроекта многих бюрократических процессов получиться избежать. В частности, мигрантам после переезда для получения разрешения не нужно будет проходить аналогичный процесс в местном муниципальном органе, предоставляя тот же пакет бумаг, что и для ВНЖ. Сейчас это отнимает у иностранцев не только много времени, но и денег, поскольку за оформление и легализацию каждого документа необходимо платить до 500 евро. Новый закон поможет урегулировать эти процессы путем перевода их в онлайн-формат.