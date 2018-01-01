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Жилой комплекс Резиденция Riviera III с зелеными зонами и спортивными площадками недалеко от центра города, в районе MBR City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 598,455
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Жилой комплекс Резиденция Riviera III с зелеными зонами и спортивными площадками недалеко от центра города, в районе MBR City, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - март 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Резиденция Riviera III с зелеными зонами и спортивными площадками недалеко от центра города, в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 598,455
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Преимущества

План оплаты:

  • Бронирование - 10% - июнь 2022 г.
  • 1-й взнос - 10% - август 2022 г.
  • 2-й взнос - 10% - февраль 2023 г.
  • 10% завершения строительства - 10% - июль 2023 г.
  • 30% завершения строительства - 10% - март 2024 г.
  • 50% завершения строительства - 10% - август 2024 г.
  • 70% завершения строительства - 10% - январь 2025 г.
  • 100% завершения строительства - 30% - декабрь 2025 г.
Расположение и объекты поблизости
  • Шоссе Al Khail - 5 мин.
  • Центр Дубая - 12 мин.
  • Дубай Марина - 15 мин.
  • Burj Halifа - 20 мин.
  • Парк Dubai Hills - 14 мин.
  • ТЦ Dubai - 15 мин.
  • Финансовый центр Дубая - 19 мин.
  • Аэропорт Dubai Int’ - 23 мин.
  • Аэропорт Al Maktoum Int’ - 25 мин.
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Удобства комплекса:

  • бассейн
  • тренажерный зал
  • барбекю
  • детская игровая зона
  • сауна
  • магазины
  • рестораны

План оплаты:

  • 60% во время строительства
  • 40% в течение 2 лет после окончания строительства
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в 5 минутах от Бурдж Халифа и ТЦ, в 20 минутах от аэропорта, гавани, гольф-клуба и Пальм Джумейры.

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Torino | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить апартаменты с 1 спальней, расположенные в Арджане, известном как Torino by Oro 24

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • До передачи – 29%
  • После передачи – 51%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 624 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и Розничная зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
  • Зал для вечеринок
  • Ленивая река
  • Подземная горка
  • Колода йоги
  • беседка
  • Зона домашних животных

Соседство поблизости;

  • Вилла Лантана – 1,0 км
  • Дубайский научный парк – 1,4 км
  • Мотор Сити – 2,5 км
  • Студия Сити – 3,4 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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