Жилой комплекс Резиденция Riviera III с зелеными зонами и спортивными площадками недалеко от центра города, в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 598,455
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О комплексе
Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками.
Окончание строительства - март 2023 года.Расположение и объекты поблизости
- Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
- Даунтаун Дубай - 10 минут
- Международный аэропорт Дубая - 12 минут
- Бизнес Бэй - 10 минут
- Пальма Джумейра - 22 минуты
- Пляж Джумейра - 12 минут
- Дубай Молл - 15 минут
- Бурдж Халифа - 15 минут
- Гольф-клуб - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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