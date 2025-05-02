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Жилой комплекс Новая резиденция Art Bay на берегу Дубай-Крик с бассейнами и живописными видами, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,08 млн
18.05.2025
$1,08 млн
17.05.2025
$1,08 млн
16.05.2025
$1,08 млн
14.05.2025
$1,09 млн
13.05.2025
$1,07 млн
11.05.2025
$1,07 млн
10.05.2025
$1,08 млн
09.05.2025
$1,07 млн
08.05.2025
$1,06 млн
07.05.2025
$1,07 млн
14.04.2025
$1,06 млн
13.04.2025
$1,06 млн
12.04.2025
$1,07 млн
11.04.2025
$1,09 млн
10.04.2025
$1,09 млн
09.04.2025
$1,10 млн
08.04.2025
$1,10 млн
06.04.2025
$1,10 млн
05.04.2025
$1,09 млн
04.04.2025
$1,10 млн
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20
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Описание Описание
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ID: 14731
ID новостройки на Realting
In CRM: 2350566
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Al Jadaf (~ 700 м)

О комплексе

Предлагаются комфортабельные апартаменты с видами на Дубай-Крик и парковочными местами.

Резиденция располагает 2-уровневой парковкой, зонами отдыха, фитнес-центром и студией йоги, детским клубом и детской площадкой, бассейнами для взрослых и детей, зоной барбекю, коворкингом, охраной и видеонаблюдением, садом, спа-зоной, спортивными площадками.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу канала Дубай-Крик, в одном из самых безопасных районов Дубая, рядом с 5-звездочными отелями и в нескольких минутах езды от центра города и международных школ.

  • Парк у воды - 1 минуты
  • Станция метро - 2 минуты
  • Библиотека - 4 минуты
  • Международный аэропорт Дубай - 6 минут
  • Больница - 8 минут
  • Бизнес-Бэй, Бурдж Халифа, Дубай Молл - 11 минут
  • Гольф- и яхт-клуб - 13 минут
  • Дубайский международный финансовый центр - 16 минут
  • Mall of Emirates - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 27 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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