Жилой комплекс Новая резиденция Art Bay на берегу Дубай-Крик с бассейнами и живописными видами, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Предлагаются комфортабельные апартаменты с видами на Дубай-Крик и парковочными местами.

Резиденция располагает 2-уровневой парковкой, зонами отдыха, фитнес-центром и студией йоги, детским клубом и детской площадкой, бассейнами для взрослых и детей, зоной барбекю, коворкингом, охраной и видеонаблюдением, садом, спа-зоной, спортивными площадками.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу канала Дубай-Крик, в одном из самых безопасных районов Дубая, рядом с 5-звездочными отелями и в нескольких минутах езды от центра города и международных школ.