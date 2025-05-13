Жилой комплекс Новая резиденция Samana Lake Views с бассейнами и зонами отдыха рядом с автомагистралью, Production City, Дубай, ОАЭ

Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.
Резиденция располагает большим бассейном, тренажерным залом, беговой дорожкой, беседкой, зоной барбекю, сауной и парной, кинотеатром под открытым небом, детским бассейном, баскетбольной площадкой, зонами отдыха.
Окончание строительства - сентябрь 2027 года.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится рядом с автомагистралью, Дубай Марина и достопримечательностями, в 3 минутах езды от торгового центра, в 5 минутах езды от детского сада и в 10 минутах езды от школы.