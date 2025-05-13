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Жилой комплекс Новая резиденция Samana Lake Views с бассейнами и зонами отдыха рядом с автомагистралью, Production City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$424,533
18.05.2025
$429,734
17.05.2025
$428,146
16.05.2025
$428,434
14.05.2025
$431,883
13.05.2025
$427,278
11.05.2025
$426,356
10.05.2025
$427,782
09.05.2025
$424,307
08.05.2025
$422,764
07.05.2025
$424,221
14.04.2025
$422,315
13.04.2025
$422,563
12.04.2025
$424,141
11.04.2025
$433,725
10.04.2025
$435,493
09.04.2025
$437,684
08.04.2025
$437,411
06.04.2025
$437,666
05.04.2025
$433,678
04.04.2025
$439,477
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 16634
ID новостройки на Realting
In CRM: 2365803
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.

Резиденция располагает большим бассейном, тренажерным залом, беговой дорожкой, беседкой, зоной барбекю, сауной и парной, кинотеатром под открытым небом, детским бассейном, баскетбольной площадкой, зонами отдыха.

Окончание строительства - сентябрь 2027 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Немецкая кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью, Дубай Марина и достопримечательностями, в 3 минутах езды от торгового центра, в 5 минутах езды от детского сада и в 10 минутах езды от школы.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Samana Lake Views с бассейнами и зонами отдыха рядом с автомагистралью, Production City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$424,533
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Агентство
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Агентство
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