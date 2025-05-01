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Квартиры с видом на горы в Общине Ульцинь, Черногория

Улцинь
4
Улцинь
35
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Улцинь, Черногория
Квартира 2 комнаты
Улцинь, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 55 кв метров в Ульцине. Квартира на…
$90,682
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 900 м²
Этаж 2
Продаётся апарт-объект в Доньи Штое, Улцинь, общей площадью 900 м² (брутто), построенный в 2…
$819,553
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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Типы недвижимости в Общине Ульцинь

однокомнатные
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Параметры недвижимости в Общине Ульцинь, Черногория

с гаражом
с террасой
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