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Земельные участки в Тиват, Черногория

36 объектов найдено
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Урбанизированный участок с панорамным видом на Тиватский залив. Знаменитый жилой комплекс По…
€150,000
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Агентство
RECOM
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Продается участок площадью 1024 м2 в Тивате! Идеальный вариант для инвестирования!   У…
€245,760
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Агентство
RECOM
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Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Тиват, Черногория
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
Описание Тиват, район Кава. Урбанизированный участок с утверждёнными Техническими Услови…
€280,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 732 м²
УЧАСТОК 732 М2 С ИДЕЙНЫМ РЕШЕНИЕМ В ТИВАТЕ + 1% СКИДКА ОТ НАС! Участок расположен в тихой, …
€164,800
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Агентство
Velesdar Real Estate
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
УЧАСТОК 1000 М2 С ИДЕЙНЫМ ПРОЕКТОМ В ТИВАТЕ +1% СКИДКА ОТ НАС. Участок расположен в тихой…
€238,999
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки с видом на море, в центре города, с видом на горы в Тиват, Черногория
Земельные участки с видом на море, в центре города, с видом на горы
Тиват, Черногория
Продается участок  в центре Тивата под строительство отеля 4* или жилой комплек в формате ко…
€5,00 млн
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
ID 693 Продается урбанизированый участок в Тивате, поселок Кавач Площадь участка 406 м…
€65,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 1 074 м²
Продается участок 1024 м2 с идейным проектом в Тивате, район Мрчевац. Участок расположе…
€245,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 608 м²
Продается участок земли в районе Мрчевац, город Тиват. Участок площадью 608 м2 продает…
€175,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
К продаже предлагаем инвестиционный участок с разрешением на стоительство малоквартирного до…
€375,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с парковка в Тиват, Черногория
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с парковка
Тиват, Черногория
Участок расположен в тихой, зеленой части города в 700м от моря в окружении соснового бора. …
€175,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 996 м²
Участок находится в тихой части города, в окружении соснового леса, всего в 600 метрах от мо…
€239,040
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Участок 996 м2 с идейным проектом в Тивате. Участок расположен в тихой, зеленой части города…
€239,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Участок площадью 1024 м2 на продажу в Тивате! Участок расположен в тихой, зеленой части г…
€245,760
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Тиват, Черногория
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Тиват, Черногория
Урбанизированный участок с панорамным видом на залив Тиват. Знаменитый жилой комплекс Porto …
€150,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Продается урбанизированный участок в Тивате с живописным панорамным видом, в том числе на По…
€450,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 6 137 м²
NUM 633 Продажа земли общей площадью 6137 м2, всего в 15 м от моря в заливе Тиват, в Боги…
€1,80 млн
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 452 м²
NUM 1068 Продается земельный участок на окраине Тивата, села Красичи. Площадь участка соста…
€56,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 1 554 м²
NUM 1825 Большой участок с видом на море на продажу. Земля расположена в районе Кавац, Тива…
€135,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 1 258 м²
NUM 2102 Urbanized land for sale with area 1258 m2. The plot is located in Mrcevac, Tiv…
€340,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 635 м²
NUM 2277 Участок на продажу в районе Радовичи, всего в километре от знаменитого песчано…
€85,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 984 м²
NUM 2216 Участок на продажу всего в 50 м от моря в деревне Гошичи, район Тиват. Участок…
€390,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 507 м²
NUM 3366 Участок на продажу в селе Красичи недалеко от города Тиват. Участок имеет площ…
€130,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 7 760 м²
ВЫГОДНЫЙ УЧАСТОК 7760 М2 В ТИВАТЕ ЗА 300.000 € …
€300,000
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Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Тиват, Черногория
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
Тиватская  Ривьера,  район Маричи. Расстояние до моря 370 м. Вид на море Урбанизирова…
Цена по запросу
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 9 000 м²
Красивый аутентичный традиционный средиземноморский дом с великолепным видом на море, распол…
€1,50 млн
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 477 м²
House for reconstruction with plot for sale in a quiet place Donja Lastva, Tivat.This house …
€430,000
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Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Тиват, Черногория
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
Тиват, расстояние от центра города 400м. участок под элитное строительство. Это – один …
€129,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Участок площадью 435 м2. Общая площадь застройки (GBA) до 335м2, фундамент здания до 168м2. …
€158,000
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Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Урбанизованный участок расположен в Селяново в 700 метрах от моря. Площадь участка 770 м2, н…
€142,000
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