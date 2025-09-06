Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Долгосрочная аренда
  5. Пентхаус

Долгосрочная аренда пентхаусов в Тивате, Черногория

Пентхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 185 м²
ID V📍 Аренда двухэтажного пентхауса в Тивате📌Местонахождение: TivatЭтот элегантный двухуровн…
$3,489
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
TIV090 Two bedroom penthouse apartment in Tivat for long term rent в Тиват, Черногория
TIV090 Two bedroom penthouse apartment in Tivat for long term rent
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
TIV090Эта меблированная двухкомнатная квартира расположена в пентхаусе в центре Тивата с пре…
$758
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти