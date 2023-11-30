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Многоуровневые квартиры в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Ратишевина, Черногория
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Ратишевина, Черногория
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 278 м²
Количество этажей 5
An apartment complex made up of 5 apartments have come into the market in Ratiševina, Igalo.…
€450,000
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Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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