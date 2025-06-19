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Долгосрочная аренда домов с гаражом в Черногории

Подгорица
4
Будва
14
Katun Rezevici
5
Свети-Стефан
9
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Blizikuce, Черногория
Вилла 4 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Сдается эксклюзивная новая вилла на длительный срок. Это впечатляющая недвижимость площадью …
$11,481
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Дом 5 спален в Подгорица, Черногория
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Сдаётся новый роскошный дом в Подгорице, район Златица, общей площадью 320 квадратных метров…
$4,022
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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