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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с гаражом в Общине Подгорица, Черногория

Подгорица
9
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1
Сдается благоустроенная и функциональная трехкомнатная квартира в Подгорице.Квартира площадь…
$1,140
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 4 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияСдается просторная и роскошная четырехкомнатная квартира площадью 20…
$3,419
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Общине Подгорица, Черногория

с видом на горы