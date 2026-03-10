Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Подгорица
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости в Общине Подгорица, Черногория

Подгорица
196
199 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 3 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Площадь: 94 м2Спальни: 2Ванные комнаты: 1+1Гараж: 1Меблированная двухкомнатная квартира в ко…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная квартира площадью 44 м2 в аренду в Загорич, квартира функциональная, светлая и…
$581
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Для аренды предлагается комфортабельная и функциональная квартира площадью 55 м2, расположен…
$639
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная незанятая квартира в аренду, 45 м2 в Забжело, на бульваре Воиславльевича. Цена…
$523
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Для аренды меблированная квартира площадью 43 м2, на втором этаже здания в Забьело
$523
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Коммерческое помещение в Подгорица, Черногория
Коммерческое помещение
Подгорица, Черногория
В здании «Максим», одном из самых престижных и востребованных бизнес-центров города, в аренд…
$465
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Предложение включает в себя землю площадью около 1800 м2, расположенную в чрезвычайно оживле…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная квартира в аренду, 27 м2, Забьело. Квартира аккуратная и функциональная, подхо…
$407
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Dalmatinska, Черногория
Квартира
Dalmatinska, Черногория
Однокомнатная квартира площадью 38 м2 сдается в аренду на улице Далматинской. Квартира состо…
$523
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Коммерческое помещение в Подгорица, Черногория
Коммерческое помещение
Подгорица, Черногория
Бизнес-пространство 47 м2 для аренды в районе Забьело. Пространство находится в серой фазе и…
$546
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Новая, хорошо меблированная квартира сдается в аренду в Загорич, в отличном месте в непосред…
$581
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная квартира площадью 60 м2 сдается в аренду в Горица С за 600 евро в месяц. Кварт…
$698
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Трехкомнатный дом площадью 200 м2 сдается в аренду в Донья Горица по цене 1500 евро в месяц.…
$1,744
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 3 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Двухкомнатная квартира в комплексе Capital Plaza в Подгорице доступна для аренды.Необустроен…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная меблированная квартира в аренду на первом этаже, площадью 43 м2, в зданиях Заб…
$523
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная квартира площадью 44 м2 сдается в аренду, расположена в районе Загорич, на вто…
$581
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
В аренду предлагается полумесячная квартира площадью 49 м2, расположенная на 1-м этаже прест…
$639
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная квартира в аренду - 45 м2 - Забьело (Филипа Лайновича) Меблированная однокомна…
$523
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Аренда квартиры-студии площадью 37 м2 в Мали Брдо, цена 390 €. Квартира аккуратная, функцион…
$453
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Роскошная меблированная однокомнатная квартира площадью 41 м2 продается в престижном комплек…
$161,023
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная квартира в аренду, 40 м2, Горня Горица. Квартира аккуратная и функциональная, …
$465
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Для аренды трехкомнатный дом площадью 120 м2 в Забджело, просторный и удобный, с двумя ванны…
$1,744
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Dalmatinska, Черногория
Квартира
Dalmatinska, Черногория
Однокомнатная квартира в аренду – 43 м2, ул. Далматинская Красивая и комфортабельная квартир…
$581
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Для аренды трехкомнатной квартиры площадью 100 м2 в составе дома в Забьело с террасой 30 м2.…
$1,046
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Ulica 14 Vranici, Черногория
Квартира
Ulica 14 Vranici, Черногория
Меблированная однокомнатная квартира 37м2 для аренды в частном доме на улице Бошко Пусонича.…
$291
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Pejton, Черногория
Квартира
Pejton, Черногория
Трехкомнатная квартира площадью 100 м2 сдается в аренду в здании Pejton. В квартире есть три…
$1,163
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная квартира площадью 37 м2 сдается в аренду в Толоши, функциональная и удобная, в…
$523
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Двухкомнатная квартира площадью 62 м2 сдается в аренду в Забьело, улица Визина. Цена: 700 €.…
$814
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Коммерческое помещение в Подгорица, Черногория
Коммерческое помещение
Подгорица, Черногория
Идеально организованное и функциональное пространство площадью 75 м2 идеально подходит для р…
$1,163
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная квартира площадью 50 м2 сдается в аренду в отличном месте в блоке V, в непосре…
$698
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Подгорица

квартиры
дома
коммерческая недвижимость

Параметры недвижимости в Общине Подгорица, Черногория

с гаражом
Realting.com
Перейти