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Modern 1-bedroom apartment with Mountain view

Будва, Черногория
от
€221,400
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5
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О комплексе

Откройте для себя жилое пространство своей мечты в самом сердце Будвы с этой потрясающей 1-комнатной квартирой на продажу. Расположенный в Будве, Майнски, этот недавно построенный блок предлагает просторную планировку, охватывающую 82 квадратных метра. Квартира расположена на 3-м этаже 6-этажного здания.

Квартира имеет современный дизайн и оснащена просторной террасой, идеально подходящей для наслаждения утренним кофе или просмотра заката. Имея 800 метров до моря и 500 метров до центра города, вы будете наслаждаться удобством этого прекрасного места.

Внутри вы найдете удобную спальню, современную ванную комнату и открытую гостиную, в которой легко сочетаются кухня, столовая и салон. Квартира находится в первозданном состоянии, готова приветствовать вас своим свежим, новостроенным очарованием.

Воспользуйтесь идеальной инвестиционной возможностью! Поскольку комплекс в настоящее время строится, сейчас самое время обезопасить недвижимость по выгодной цене до завершения строительства.

Не упусти возможность сделать это своим. Гибкие планы оплаты доступны. Погрузитесь в образ жизни Будвы — свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр этого исключительного свойства.

Местонахождение новостройки
Будва, Черногория

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Modern 1-bedroom apartment with Mountain view
Будва, Черногория
от
€221,400
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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