Жилой квартал Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

  Черногория
  Подгорица
  Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
$1,760
ID: 28217
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Na jednoj od najtraženijih i najmirnijih lokacija u Podgorici, izdaje se moderan trosoban stan površine 95 m², potpuno opremljen i spreman za useljenje.🔹 Struktura: prostran dnevni boravak sa trpezarijom, odvojena kuhinja, tri komforne spavaće sobe🔹 Dva kupatila za veću udobnost i funkcionalnost🔹 Svijetao i prozračan raspored, sa pažljivo biranim namještajem🔹 Idealan za porodice ili pojedince koji traže luksuz i mir u samom centru grada📍 Lokacija: Profesorska zgrada – poznata po mirnom okruženju, odličnoj povezanosti i blizini svih važnih sadržaja (škole, marketi, restorani, šetališta).

Подгорица, Черногория
