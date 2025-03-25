Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village

  1. Realting.com
One bedroom apartment in Verde Village

M 10, Черногория
$146,701
ID: 28784
Дата обновления: 01.10.2025

One bedroom apartment of 57.34 square meters on the second floor, is for sale in the new Verde Village settlement. It is oriented to the north and looks towards the entrance to the square. The apartment has its own garage space, as well as a storage room. Completion of the works is planned for January/February 2025.

M 10, Черногория
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
$108,820
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Подгорица, Черногория
от
$763
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$119,414
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$115,953
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
