  Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$115,953
2
ID: 28336
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se jednosoban stan u izgradnju na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 52m2 i nalazi se na visokom prizemlju.U cijenu uracunato parking mjesto.Rok zavrsetka Decembar 2025. Godine.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория

