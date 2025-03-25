  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$111,493
;
6
ID: 28305
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Na prodaju jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 44m2 i nalazi se na 4. Spratu zgrade iza Sicilije.Prodaje se sa svim stvarima!Trenutno je izdat na godinu dana, mogucnost zadrzavanja klijenata.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

