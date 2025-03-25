Жилой квартал Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

  1. Realting.com
  Черногория
  Подгорица
  Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$762,847
;
10
ID: 28622
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    Черногория
  Район
    Община Подгорица
  Город
    Подгорица

О комплексе

Na prodaju prelijep,komforan, 150m² trosoban stan sa trostranom orjentacijom, koji se nalazi na III spratu.   Nalazi se na sjajnoj lokaciji u blizini brda Ljubovic, u samom centru grada, na 5minuta od Hotela Hilton kao i Atlas Capitala. Stan se sastoji od komfornog dnevnog boravka, trpezarije i kuhinje, kao i tri sobe od kojih je jedna master soba sa sopstvenim kupatilom i garderoberom i terasom, dvije djecije sobe bez terase i kupatilom.   Takodje stan posjeduje i ostavu koja je organizaciono orjentisana kao veseraj. Nov, opremljen savremenim materijalima, skupocjenim namjestajem kao i vrhunskim ugradnom tehnikom u kuhinji i veseraju, marke BOSCH. Kompletan stan je u opremljen SmartHome sistemom ciji pregled imate na kucnim tabletima, tastaturama ali i mobilnim uredjajima. Najsavremenija vrsta hladjenja i grijanja putem toplotne pume proizvodjaca Daikin, plafonske skrovene jedinice klime, kao i podno grijanje u cijelom objektu. Blindirana vrata sa otiskom prsta prilikom otkljucavanja kao i čipom. Stan posjeduje i dva parking mjesta kao i manju ostavu u garazi u kojoj je smjestena oprema za treniranje/traka za trcanje kao i prateci elementi.   Garaza se otvara putem čitača tablica. Zgrada je uradjena savremeno, od kvalitetnih materijala, Alumil bravarije kao i italijanske keramike i francuskih podova. U sklopu zgrade smjestena je i recepcija kao i video nadzor 24h/7. U dvorisnom dijelu zgrade, nalazi se igraliste za djecu, koje mozete pratiti putem Tv-ekrana u samom stanu preko kamere koja prati igraliste. Zgrada posjeduje 10 stanova, 2 stana po spratu.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Жилой квартал Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$762,847
