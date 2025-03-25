Жилой квартал Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Na prodaju prelijep,komforan, 150m² trosoban stan sa trostranom orjentacijom, koji se nalazi na III spratu.
Nalazi se na sjajnoj lokaciji u blizini brda Ljubovic, u samom centru grada, na 5minuta od Hotela Hilton kao i Atlas Capitala.
Stan se sastoji od komfornog dnevnog boravka, trpezarije i kuhinje, kao i tri sobe od kojih je jedna master soba sa sopstvenim kupatilom i garderoberom i terasom, dvije djecije sobe bez terase i kupatilom.
Takodje stan posjeduje i ostavu koja je organizaciono orjentisana kao veseraj.
Nov, opremljen savremenim materijalima, skupocjenim namjestajem kao i vrhunskim ugradnom tehnikom u kuhinji i veseraju, marke BOSCH.
Kompletan stan je u opremljen SmartHome sistemom ciji pregled imate na kucnim tabletima, tastaturama ali i mobilnim uredjajima.
Najsavremenija vrsta hladjenja i grijanja putem toplotne pume proizvodjaca Daikin, plafonske skrovene jedinice klime, kao i podno grijanje u cijelom objektu.
Blindirana vrata sa otiskom prsta prilikom otkljucavanja kao i čipom.
Stan posjeduje i dva parking mjesta kao i manju ostavu u garazi u kojoj je smjestena oprema za treniranje/traka za trcanje kao i prateci elementi.
Garaza se otvara putem čitača tablica.
Zgrada je uradjena savremeno, od kvalitetnih materijala, Alumil bravarije kao i italijanske keramike i francuskih podova.
U sklopu zgrade smjestena je i recepcija kao i video nadzor 24h/7.
U dvorisnom dijelu zgrade, nalazi se igraliste za djecu, koje mozete pratiti putem Tv-ekrana u samom stanu preko kamere koja prati igraliste.
Zgrada posjeduje 10 stanova, 2 stana po spratu.
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
