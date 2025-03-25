  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Жилой квартал Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$253,500
;
7
ID: 28472
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Na prodaju troiposoban stan površine 105m² (uključujući terase), smješten na šestom spratu stambene zgrade od ukupno 11 spratova, u zgradi poznatoj kao Ruske kule, Blok 6. Stan je južno orijentisan, što mu obezbjeđuje obilje dnevne svjetlosti tokom cijelog dana. Prodaje se polunamješten. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini škola, vrtića, marketa, parka i ostalih sadržaja potrebnih za udoban porodični život.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

