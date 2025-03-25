  1. Realting.com
  Черногория
  Подгорица
  Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$469
;
6
ID: 28509
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    Черногория
  Район
    Община Подгорица
  Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosoban stan površine 60m², smješten u mirnom dijelu Zagoriča, Podgorica. Struktura: ulazni hodnik, prostrana dnevna soba, odvojena kuhinja, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je funkcionalan i nalazi se u blizini škole i svih neophodnih sadržaja. Zgrada posjeduje video nadzor, a stan ima obezbijeđeno parking mjesto. Mjesečna cijena zakupa: 400€ + depozit. Ugovor obavezan.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
