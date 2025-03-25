Жилой квартал Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Prodaje se komforan dvoetažni stan površine 113m², smješten na četvrtom spratu manje stambene zgrade u mirnom i uređenom dijelu Momišića, u neposrednoj blizini klinike Ars Medica.Struktura stana:Donji nivo: prostrana dnevna soba sa izlazom na veliku terasu, izdvojena kuhinja sa sopstvenim balkonom, gostinjski toalet.Gornji nivo: tri spavaće sobe, veliko kupatilo, terasa i dodatni balkon.Stan je u potpunosti renoviran, neuseljavan, sa izvedenim instalacijama za split sistem grijanja i hlađenja. Odličnog je rasporeda, sa obiljem prirodne svjetlosti i savršeno funkcionalan za porodični život.Dodatne pogodnosti:Mogućnost kupovine dvije garaže, po cijeni od 16.999 EUR po garažiCijena stana: 1.990 EUR/m²Mirno i sigurno okruženje, idealno za porodiceBlizina svih važnih sadržaja – zdravstvenih ustanova, prodavnica, škola i javnog prevozaStan predstavlja odličnu priliku kako za porodično stanovanje, tako i za investiciju. Dokumentacija je uredna i odmah spreman za kupca.
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
