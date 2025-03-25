  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$2,335
;
9
ID: 28288
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se komforan dvoetažni stan površine 113m², smješten na četvrtom spratu manje stambene zgrade u mirnom i uređenom dijelu Momišića, u neposrednoj blizini klinike Ars Medica.Struktura stana:Donji nivo: prostrana dnevna soba sa izlazom na veliku terasu, izdvojena kuhinja sa sopstvenim balkonom, gostinjski toalet.Gornji nivo: tri spavaće sobe, veliko kupatilo, terasa i dodatni balkon.Stan je u potpunosti renoviran, neuseljavan, sa izvedenim instalacijama za split sistem grijanja i hlađenja. Odličnog je rasporeda, sa obiljem prirodne svjetlosti i savršeno funkcionalan za porodični život.Dodatne pogodnosti:Mogućnost kupovine dvije garaže, po cijeni od 16.999 EUR po garažiCijena stana: 1.990 EUR/m²Mirno i sigurno okruženje, idealno za porodiceBlizina svih važnih sadržaja – zdravstvenih ustanova, prodavnica, škola i javnog prevozaStan predstavlja odličnu priliku kako za porodično stanovanje, tako i za investiciju. Dokumentacija je uredna i odmah spreman za kupca.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Резиденция Opatovo Place
Donja Lastva, Черногория
от
$405,029
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,291
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$140,833
Жилой квартал Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$264,063
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Показать все Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Тиват, Черногория
от
$1,70 млн
Год сдачи 2027
Представляем вам Synchro Yards – долгожданный новый жилой квартал Porto Montenegro, предназначенный для тех, кто ценит роскошь, комфорт и вдохновение.   Расположенный на первой линии моря, прямо у воды, этот район призван стать № 1 по популярности в Porto-Montenegro. В новом квартале вас…
Агентство
VALUE.ONE
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 51m2, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Stan se nalazi na izuzetnoj lokaciji, …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Тиват, Черногория
от
$158,322
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата.   Cовременный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных и комфортных районов города Тивата. Это уникальное предложение для тех, кто ищет сочетание комфорта, качества и выгодного расположения.   Общ…
Агентство
VALUE.ONE
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
