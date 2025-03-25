  1. Realting.com
  Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$763
;
7
ID: 28400
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 63m2, smjesten na prizemlju stambene zgrade, u Momisicima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
