  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$146,701
ID: 28317
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² na Starom aerodromu, u novoj zgradi Venture, po cijeni od 125.000 €. Stan se nalazi na prvom spratu i orijentisan je ka dvorišnoj strani, što ga čini izuzetno tihim i prijatnim za stanovanje, bez gradske buke. Lokacija je idealna, u blizini se nalaze dom zdravlja, osnovna škola, vrtić, marketi i javni prevoz. Zgrada je novije gradnje i stan je odličan izbor kako za život, tako i kao investicija.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
