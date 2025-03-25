Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

  1. Realting.com
Подгорица, Черногория
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se prostran trosoban stan na Pobrezju!Stan je ukupne kvadrature 120m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade!Stan posjeduje dvije prostrane zastakljene terase!U slucaju kucnih ljubimaca cijena 1000€ mjesecno!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

