  Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$528
;
8
ID: 28318
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosoban stan u City kvartu, površine 41 m², smješten na prvom spratu. Stan je funkcionalan i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa, restorana i svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa iznosi 450 €. Idealan je za pojedince ili parove koji žele da žive u urbanom i praktičnom dijelu grada.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Игало, Черногория
от
$82,388
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов в Будванской ривьере
Blizikuce, Черногория
от
$756,519
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$165,401
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$293
Жилой квартал New residential building in Bar
Бар, Черногория
от
$2,171
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Бар, Черногория
от
$116,188
Prodaju se dva stana – dvosoban stan i garsonjera, ukupne površine 72m², sa mogućnošću spajanja u jedan veći stan. Nalaze se u Baru, u Požarevačkoj ulici, na mirnoj i atraktivnoj lokaciji.   Struktura:   Dvosoban stan: dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatilo, te…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se nemjesten jednosoban stan, povrsine 47m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Postoji…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$211,250
Predstavljamo vam nov, neuseljavan stan vrhunske izrade i dizajna, u jedinstvenom kompleksu koji spaja moderan stil života i sve što vam je potrebno — na dohvat ruke.Stan je ukupne kvadrature 61m2 i nalazi se na 7. Spratu luksuznog kompleksa!Novi lifestyle u najbrže rastućem dijelu grada – i…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
