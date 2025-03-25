  1. Realting.com
Коттедж Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$1,056
10
ID: 28258
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se dvosoban stan površine 63 m² u zgradi Venture na Starom aerodromu. Stan se nalazi na drugom spratu, kompletno je namješten i orijentisan ka dvorišnoj strani, što ga čini mirnim i prijatnim za stanovanje. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja – škole, vrtića, doma zdravlja i marketa. Mjesečna cijena zakupa iznosi 900 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
