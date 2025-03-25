  1. Realting.com
Коттедж Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor

Lastva Grbaljska, Черногория
$469,444
4
ID: 28389
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Деревня
    Lastva Grbaljska

О комплексе

Luksuzne Vile u Lastvi Grbljanskoj - Radanovići ✨ Doživite jedinstveni spoj moderne arhitekture i mediteranske topline u 12 luksuznih vila sa privatnim okruglim bazenom, prostranim dvorištima i terasama. Svaka vila površine 120m² nudi vrhunski dizajn, funkcionalnost i privatnost, sa 3 parking mesta, ostavom od 10m², kao i savremenim sistemima klimatizacije i grijanja. Koristeći kvalitetne materijale, kao što su lokalni prirodni kamen, drveni paneli i vrhunski proizvodi marke Baumit, ove vile pružaju dugotrajan, estetski i energetski efikasan prostor za svakodnevni život. Zvučna i termalna izolacija osigurava udobnost tokom cijele godine, a prostrani interijeri omogućavaju obilje prirodne svetlosti. Okružene zelenim površinama i smještene u mirnom okruženju Budvanske Lastve, vile su savršen izbor za sve koji žele da uživaju u tišini, dok su samo 7 minuta udaljene od popularne plaže Jaz. Ovaj kompleks je idealan za život, odmor ili investiciju u prestižnoj lokaciji

Местонахождение на карте

Lastva Grbaljska, Черногория
Досуг

