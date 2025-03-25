Квартира в новостройке Exclusive complex

Данный жилой комплекс обещает своим жителям спокойную жизнь в центре города с специально оформленными зелеными зонами. Расположенный в Баре, жемчужине Адриатики, с бесконечными зелеными зонами и видами на горы прямо рядом, а также длинным пляжем в 13 км, всего в 900 м, и предлагает привилегию жизни в Европе с ее эстетикой и выдающейся архитектурой. Состоящий из 322 независимых единиц, сочетает зелень и море Черногории с современным и урбанистическим образом жизни. Данный проект, который включает зеленые зоны на этажах здания, предлагает своим жителям уникальный сервис с открытым бассейном и просторными зонами, предназначенными для SPA-услуг, а также социальными и культурными зонами. Путем больших окон, зелёных террас и балконов предлагается возможность наслаждаться простором в каждый момент жизни, а уникальный вид на море из Бара, который имеет историю в тысячи лет, делает воспоминания вечными. В жилом комплексе, созданном с утонченными вкусами в центре города, можно испытать привилегии, такие как изысканный вкус в бутиковом ресторане и выставка на свежем воздухе. Двор закрытого типа "без машин", где будет находится прогулочная зона, лавочки и озеленение. Квартиры имеют вид на море и горы. Применение дорогих и качественных материалов при строительстве и отделке. Сплит-системы, бойлеры. Сантехника от премиальных производителей. Широчайший выбор просторных и удобных апартаментов.

Сочетает оригинальную архитектуру с городской культурой.

Площадь варьируется от 27 квадратных метров до 152 квадратных метров.

Бутиковый отель, торговые площади, кафе и закусочные на территории также создадут новое место встречи в городе.

Предлагает комфортную жизнь с видами на море, ландшафт и горы.



Расположение:

В центре Бара, уникального города Черногории;

900 метров до пляжа;

Вся необходимая инфраструктура в шаровой доступности;

Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 1 час 10 минут на автомобиле;

Столица Черногории Подгорицы - 50 минут на автомобиле.

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