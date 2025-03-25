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Квартира в новостройке Exclusive complex

Бар, Черногория
от
$86,433
от
$3,059/м²
;
21
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26568
ID новостройки на Realting
In CRM: 538805
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 02.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

  Данный жилой комплекс обещает своим жителям спокойную жизнь в центре города с специально оформленными зелеными зонами. Расположенный в Баре, жемчужине Адриатики, с бесконечными зелеными зонами и видами на горы прямо рядом, а также длинным пляжем в 13 км, всего в 900 м, и предлагает привилегию жизни в Европе с ее эстетикой и выдающейся архитектурой. Состоящий из 322 независимых единиц, сочетает зелень и море Черногории с современным и урбанистическим образом жизни. Данный проект, который включает зеленые зоны на этажах здания, предлагает своим жителям уникальный сервис с открытым бассейном и просторными зонами, предназначенными для SPA-услуг, а также социальными и культурными зонами. Путем больших окон, зелёных террас и балконов предлагается возможность наслаждаться простором в каждый момент жизни, а уникальный вид на море из Бара, который имеет историю в тысячи лет, делает воспоминания вечными. В жилом комплексе, созданном с утонченными вкусами в центре города, можно испытать привилегии, такие как изысканный вкус в бутиковом ресторане и выставка на свежем воздухе. Двор закрытого типа "без машин", где будет находится прогулочная зона, лавочки и озеленение. Квартиры имеют вид на море и горы. Применение дорогих и качественных материалов при строительстве и отделке. Сплит-системы, бойлеры. Сантехника от премиальных производителей. Широчайший выбор просторных и удобных апартаментов.

  • Сочетает оригинальную архитектуру с городской культурой.
  • Площадь варьируется от 27 квадратных метров до 152 квадратных метров.
  • Бутиковый отель, торговые площади, кафе и закусочные на территории также создадут новое место встречи в городе.
  • Предлагает комфортную жизнь с видами на море, ландшафт и горы.


Расположение: 

  • В центре Бара, уникального города Черногории;
  • 900 метров до пляжа;
  • Вся необходимая инфраструктура в шаровой доступности;
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 1 час 10 минут на автомобиле;
  • Столица Черногории Подгорицы - 50 минут на автомобиле.

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Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 28.0 – 50.3
Цена за м², USD 2,750 – 3,087
Цена квартиры, USD 86,136 – 137,708
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 65.8 – 73.0
Цена за м², USD 2,674 – 2,941
Цена квартиры, USD 175,229 – 213,978
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 119.0
Цена за м², USD 4,372 – 4,810
Цена квартиры, USD 518,551 – 570,406

Местонахождение на карте

Бар, Черногория

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Квартира в новостройке Exclusive complex
Бар, Черногория
от
$86,433
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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