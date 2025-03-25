Жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте

Современный жилой комплекс в Рисане, Бока-Которская бухта.

Новый жилой комплекс, расположенный в городе Рисан, одном из древнейших городов Черногории с богатым историческим наследием, расположенном в живописной северо-западной части Бока-Которской бухты. Тихая атмосфера, близость к морю и архитектурная самобытность делают это место особенно привлекательным для жизни и отдыха.

О комплексе:

Комплекс состоит из трёх жилых зданий:

Здание I — 12 апартаментов

Здание II — 12 апартаментов

Здание III — 8 апартаментов.

Большинство апартаментов оборудованы террасами, большинство из которых предлагает панорамный вид на море.

Инфраструктура комплекса:

- Бассейн

- Сауна

- Ресепция

- Детская площадка

- Парковка на территории комплекса

- Система "умный дом"

- Современные строительные материалы

- Естественное освещение и вентиляция

- Подключение к городским сетям водоснабжения и канализации

- Возможность подключения интернета и телевидения.

Локация:

Всего 200 метров до моря.

В шаговой доступности: магазины, кафе, аптеки, набережная.

15 минут до города Котора.