Жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте

Современный жилой комплекс в Рисане, Бока-Которская бухта.
Новый жилой комплекс, расположенный в городе Рисан, одном из древнейших городов Черногории с богатым историческим наследием, расположенном в живописной северо-западной части Бока-Которской бухты. Тихая атмосфера, близость к морю и архитектурная самобытность делают это место особенно привлекательным для жизни и отдыха.
О комплексе:
Комплекс состоит из трёх жилых зданий:
Здание I — 12 апартаментов
Здание II — 12 апартаментов
Здание III — 8 апартаментов.
Большинство апартаментов оборудованы террасами, большинство из которых предлагает панорамный вид на море.
Инфраструктура комплекса:
- Бассейн
- Сауна
- Ресепция
- Детская площадка
- Парковка на территории комплекса
- Система "умный дом"
- Современные строительные материалы
- Естественное освещение и вентиляция
- Подключение к городским сетям водоснабжения и канализации
- Возможность подключения интернета и телевидения.
Локация:
Всего 200 метров до моря.
В шаговой доступности: магазины, кафе, аптеки, набережная.
15 минут до города Котора.