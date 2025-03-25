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Жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте

Рисан, Черногория
от
$184,422
;
14
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ID: 26569
ID новостройки на Realting
In CRM: 25907
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 30.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Город
    Рисан

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Современный жилой комплекс в Рисане, Бока-Которская бухта.

Новый жилой комплекс, расположенный в городе Рисан, одном из древнейших городов Черногории с богатым историческим наследием, расположенном в живописной северо-западной части Бока-Которской бухты. Тихая атмосфера, близость к морю и архитектурная самобытность делают это место особенно привлекательным для жизни и отдыха.

О комплексе:

Комплекс состоит из трёх жилых зданий:
Здание I — 12 апартаментов
Здание II — 12 апартаментов
Здание III — 8 апартаментов.

Большинство апартаментов оборудованы террасами, большинство из которых предлагает панорамный вид на море.

Инфраструктура комплекса:
- Бассейн
- Сауна
- Ресепция
- Детская площадка
- Парковка на территории комплекса
- Система "умный дом"
- Современные строительные материалы
- Естественное освещение и вентиляция
- Подключение к городским сетям водоснабжения и канализации
- Возможность подключения интернета и телевидения.

Локация:

Всего 200 метров до моря.

В шаговой доступности: магазины, кафе, аптеки, набережная.

15 минут до города Котора.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 54.3
Цена за м², USD 3,515
Цена квартиры, USD 190,781

Местонахождение на карте

Рисан, Черногория

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Жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Рисан, Черногория
от
$184,422
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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