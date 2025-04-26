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Виллы с видом на море в Lustica, Черногория

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11 объектов найдено
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Реновированный каменный дом на полуострове Луштица. Дом полностью реконструирован и оборудов…
$901,878
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Monteonline
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Вилла на берегу моряНе полуострове Луштица, в тихой бухте Весло, продается каменный домик об…
$441,313
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Вилла в Черногории на первой линии Площадь дома: 450м2 Площадь участка: 700м2 Причал 30м2…
$1,63 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 6 комнат в Lustica, Черногория
Вилла 6 комнат
Lustica, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
Предлагаем на продажу современный дом на Луштице, Понта Весло площадью 268 на участке 324. Л…
$434,146
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First Realty
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продается двухэтажный дом (вилла) на полуострове Луштица, Pт Весло. Дом общей площадью 200 м…
$550,343
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Современный дом на Луштице, Понта Весло – это лучшее предложение недвижимости в этом экологи…
$472,412
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Агентство
Monteonline
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English, Русский, Српски
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Откройте для себя The Peaks — сердце первого гольф-сообщества Черногории. Место, где вы може…
$1,98 млн
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Агентство
Monteonline
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Чудесный, уютный дом с бассейном в тихом месте п. Луштица всего в 100 метрах от моря. Распол…
$558,305
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Monteonline
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 3/3
На продажу выставлена изысканно отремонтированная вилла общей площадью 240 кв.м., расположен…
$522,531
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Недавно отреставрированная, стильно оформленная вилла, площадью 240м2, расположенная над пля…
$547,569
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Агентство
Monteonline
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Спальни: 4, Санузлы: 4, Площадь дома: 330 m², Площадь участка: 400 m²Гараж: 60 m² До моря…
$1,36 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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