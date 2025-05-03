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Жильё в Ljesnica, Черногория

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23 объекта найдено
Дом 5 спален в Ljesnica, Черногория
Дом 5 спален
Ljesnica, Черногория
Количество спален 5
Продается трехэтажный дом в районе Добра Вода, муниципалитет Бар. Площадь дома 237 м2. Дом р…
$766,898
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Квартира 1 спальня в Ljesnica, Черногория
Квартира 1 спальня
Ljesnica, Черногория
Количество спален 1
Продается двухкомнатная квартира в небольшом жилом доме в Добре Вода, Бар. Квартира располо…
$103,635
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Дом 5 спален в Ljesnica, Черногория
Дом 5 спален
Ljesnica, Черногория
Количество спален 5
Современный дом в Добра Вода, недалеко от города Бар. Площадь дома 97 м2, а площадь участка…
$107,902
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Дом 2 спальни в Ljesnica, Черногория
Дом 2 спальни
Ljesnica, Черногория
Количество спален 2
Этот красивый дом в Добре -Воде, бар, сочетает в себе комфорт и естественную обстановку, иде…
$410,029
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Вилла в Ljesnica, Черногория
Вилла
Ljesnica, Черногория
Количество спален 5
На просторном участке площадью 660 м2, в пешей доступности от моря, в местности Добра Вода, …
$971,059
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Дом 4 спальни в Ljesnica, Черногория
Дом 4 спальни
Ljesnica, Черногория
Количество спален 4
Современный дом в Добре Воде, недалеко от города Будва. Площадь дома составляет 200 м2, а п…
$347,177
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Дом 2 спальни в Ljesnica, Черногория
Дом 2 спальни
Ljesnica, Черногория
Количество спален 2
Маленький дом в Добре Воде, недалеко от пляжа Велики Песак. Это одноэтажный дом площадью 61…
$93,271
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Квартира 2 спальни в Ljesnica, Черногория
Квартира 2 спальни
Ljesnica, Черногория
Количество спален 2
Продается квартира в элитном комплексе на первой линии, всего в 50 метрах от моря. Комплекс …
$300,541
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Дом 6 спален в Ljesnica, Черногория
Дом 6 спален
Ljesnica, Черногория
Количество спален 6
Продается двухэтажный дом с 6 квартирами в тихом месте недалеко от моря. Дом расположен в ту…
$362,722
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Квартира 1 спальня в Ljesnica, Черногория
Квартира 1 спальня
Ljesnica, Черногория
Количество спален 1
Предлагается к продаже отличное и практически готовое инвестиционное предложение! Большой до…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Ljesnica, Черногория
Дом 2 спальни
Ljesnica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 225 м²
Этот элегантный дом в Добре Воде предлагает уникальное сочетание комфорта, пространства и пр…
$298,717
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Квартира 1 спальня в Ljesnica, Черногория
Квартира 1 спальня
Ljesnica, Черногория
Количество спален 1
Квартиры с одной и двумя спальнями на продажу в Добра Вода. Площадь квартир от 56 до 70 м2.…
$120,146
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Квартира 1 спальня в Ljesnica, Черногория
Квартира 1 спальня
Ljesnica, Черногория
Количество спален 1
Для продажи: 4-этажный жилой комплекс в Добра Воде с бассейном и потрясающим видом на море! …
$90,474
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Квартира 1 спальня в Ljesnica, Черногория
Квартира 1 спальня
Ljesnica, Черногория
Количество спален 1
Продаются квартиры в комплексе с бассейном в Добра Вода, недалеко от города Бар. Предлагаем…
$139,612
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Дом 4 спальни в Ljesnica, Черногория
Дом 4 спальни
Ljesnica, Черногория
Количество спален 4
Продается дом в Добри Воде, поселке, расположенном на границе двух муниципалитетов - Улцинь …
$290,178
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Квартира 1 спальня в Ljesnica, Черногория
Квартира 1 спальня
Ljesnica, Черногория
Количество спален 1
Продается однокомнатная квартира в Добра Вода в тихом месте. Квартира площадью 41 м2 располо…
$79,799
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Вилла в Ljesnica, Черногория
Вилла
Ljesnica, Черногория
Количество спален 3
Продается дом в Баре, Добра Вода в комплексе Sunset Villas - комплекс вилл, который находитс…
$565,461
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Дом 2 спальни в Ljesnica, Черногория
Дом 2 спальни
Ljesnica, Черногория
Количество спален 2
Дом площадью 82 квадратных метра был тщательно спроектирован, чтобы обеспечить комфортное жи…
$176,179
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Вилла в Ljesnica, Черногория
Вилла
Ljesnica, Черногория
Количество спален 4
Представляем потрясающую новую виллу в Добре Воде, спроектированную для современной жизни со…
$441,060
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Дом 4 спальни в Ljesnica, Черногория
Дом 4 спальни
Ljesnica, Черногория
Количество спален 4
Уютный трехэтажный дом на продажу в живописном районе. Общая площадь дома составляет 194 кв…
$248,724
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Дом 9 спален в Ljesnica, Черногория
Дом 9 спален
Ljesnica, Черногория
Количество спален 9
Предлагаем на продажу просторный, большой дом с квартирами и апартаментами в городе Печурице…
$466,357
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Квартира 1 спальня в Ljesnica, Черногория
Квартира 1 спальня
Ljesnica, Черногория
Количество спален 1
Добро пожаловать в эти потрясающие апартаменты в Добра Вода, идиллическом месте для тех, кто…
$134,725
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Дом 2 спальни в Ljesnica, Черногория
Дом 2 спальни
Ljesnica, Черногория
Количество спален 2
Этот элегантный дом в Добра Вода предлагает уникальное сочетание комфорта, пространства и пр…
$290,178
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Параметры недвижимости в Ljesnica, Черногория

Недорогая
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