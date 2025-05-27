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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Общине Котор, Черногория

Доброта
4
Skaljari
5
Многоуровневые квартиры Удалить
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4 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Предлагаем на продажу две новые квартиры в Доброте. 106 кв метров — 300.000 евро 155 к…
$322,124
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Муо, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Светлый, просторный и современный апартамент, площадью 100 м2 в поселке Муо (пригород Котора…
$345,558
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Шишичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Шишичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
Великолепные новые апартаменты в совершенно новом здании от Aura готовы к покупке!   Д…
$103,654
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Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Предлагаем на продажу просторную квартиру дуплекс площадью 102 кв метров в Доброте. Квартира…
$355,895
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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