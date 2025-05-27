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Многоуровневые квартиры с террасой в Общине Котор, Черногория

Доброта
4
Skaljari
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Многоуровневые квартиры Удалить
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продажа резиденций в отеле Hyatt Regency Kotor Bay Resort   Расположение: первый курор…
$7,634
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Шишичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Шишичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
Великолепные новые апартаменты в совершенно новом здании от Aura готовы к покупке!   Д…
$103,654
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Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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