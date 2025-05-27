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Коммерческая недвижимость в Общине Котор, Черногория

Рисан
8
Прчань
11
Столив
9
Skaljari
8
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61 объект найдено
АПАРТ ОТЕЛЬ STOLIV LUXURY RESIDENCE в Столив, Черногория
АПАРТ ОТЕЛЬ STOLIV LUXURY RESIDENCE
Столив, Черногория
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 5
Инвестиционный проект апарт отеля ( гостинично туристического комплекса ) STOLIV LUXURY RESI…
$27,65 млн
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Отель 1 630 м² в Столив, Черногория
Отель 1 630 м²
Столив, Черногория
Количество спален 28
Кол-во ванных комнат 28
Площадь 1 630 м²
Продается отель в Столиве , Боко-Которская Бухта. Площадь отеля 1630 м2 + 1000 м2 парковой з…
$4,25 млн
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Отель 500 м² в Доброта, Черногория
Отель 500 м²
Доброта, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается действующий отель в Которе, рядом со старым городом. Отель состоит из: • 9 обо…
Цена по запросу
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Black Mount
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Отель 363 м² в Прчань, Черногория
Отель 363 м²
Прчань, Черногория
Число комнат 12
Площадь 363 м²
Количество этажей 3
Продается легальный семейный отель в Которе, с видом на море. Локация - Котор, Прчань, 50…
$2,49 млн
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Black Mount
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Отель 1 050 м² в Skaljari, Черногория
Отель 1 050 м²
Skaljari, Черногория
Число комнат 15
Площадь 1 050 м²
Новый бутик-отель 4 звезды в Которе. Площадь 1050 м2 на участке 700 м2. Бутик-отель находи…
$3,99 млн
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Коммерческое помещение 190 м² в Рисан, Черногория
Коммерческое помещение 190 м²
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Площадь 190 м²
Продаётся коммерческое помещение площадью 190 м², расположенное в закрытом комплексе в Рисан…
$421,685
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AMFORA REAL ESTATE
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Отель 400 м² в Муо, Черногория
Отель 400 м²
Муо, Черногория
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Дом представляет собой исторический памятник архитектуры, один из самых старых домом в залив…
$1,74 млн
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Коммерческое помещение 160 м² в Доброта, Черногория
Коммерческое помещение 160 м²
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 160 м²
Структура отеля: каждый из апартаментов включает в себя кухню-гостиную, всего 5 спален, 5 са…
$997,595
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GATE Realty
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Инвестиционная 320 м² в Котор, Черногория
Инвестиционная 320 м²
Котор, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Продается старинный каменный дом в шаговой доступности (15 минут) до исторического центра Ко…
$751,464
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Monteonline
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Коммерческое помещение в Ковачко поле, Черногория
Коммерческое помещение
Ковачко поле, Черногория
У4-292. Урбанизированный участок под строительство виллы в БудвеПродается урбанизированный у…
$110,625
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Red Feniks Montenegro
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Отель 1 630 м² в Столив, Черногория
Отель 1 630 м²
Столив, Черногория
Площадь 1 630 м²
Отель - Столивия (Которян, Черногория)Постановка 2006 г. Отремонти-Серихон и Постановка 2013…
$2,85 млн
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Коммерческое помещение 347 м² в Столив, Черногория
Коммерческое помещение 347 м²
Столив, Черногория
Площадь 347 м²
Количество этажей 3
Современный стильный мини-отель в старинном поселке Столив в Бока-Которском заливе.   Зд…
$1,30 млн
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VALUE.ONE
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Отель 350 м² в Столив, Черногория
Отель 350 м²
Столив, Черногория
Число комнат 5
Площадь 350 м²
$2,39 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель 550 м² в Skaljari, Черногория
Отель 550 м²
Skaljari, Черногория
Число комнат 9
Площадь 550 м²
На продажу выставлен отель в самом сердце города Котор. Отель расположен в средиземноморском…
$2,04 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА + СКИДКА ОТ НАС. в Прчань, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА + СКИДКА ОТ НАС.
Прчань, Черногория
Продаётся участок под строительство туристического комплекса в Прчане, Черногория. Площадь …
Цена по запросу
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Отель 731 м² в Столив, Черногория
Отель 731 м²
Столив, Черногория
Число комнат 17
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 731 м²
Роскошный средиземноморский комплекс, состоящий из пляжной виллы и мини-отеля в Столиве, Кот…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Отель 267 м² в Skaljari, Черногория
Отель 267 м²
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
На продажу мини-отель с пятью номерами в Которе!!! Мини-отель расположен в сердце старого…
$1,41 млн
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First Realty
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ВИЛЛА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ + СКИДКА ОТ НАС. в Котор, Черногория
ВИЛЛА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ + СКИДКА ОТ НАС.
Котор, Черногория
Площадь 535 м²
Вилла расположена в поселке Костаница в Которском заливе и находится на берегу Адриатическог…
Цена по запросу
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ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТ ОТЕЛЯ В ПРЧАНЬ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Прчань, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТ ОТЕЛЯ В ПРЧАНЬ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Прчань, Черногория
УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТ ОТЕЛЯ В ПРЧАНЬ + НАША СКИДКА. Площадь участка: 3720 м2. …
$4,11 млн
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Коммерческое помещение 64 м² в Радановичи, Черногория
Коммерческое помещение 64 м²
Радановичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Этаж 1
Продается: Коммерческое помещение в торговом центре HDL ЛаковицыКотор, Радановичи.Площадь со…
$191,468
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AMFORA REAL ESTATE
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Инвестиционный проект STOLIV 1500m2 в Столив, Черногория
Инвестиционный проект STOLIV 1500m2
Столив, Черногория
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 5
✅Продается одна градостроительная площадка (Вариант В) или же четыре отдельные градостроител…
$663,667
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Ресторан, кафе 111 м² в Котор, Черногория
Ресторан, кафе 111 м²
Котор, Черногория
Площадь 111 м²
Котор, исторический центр - Старый город. Двух уровневое помещение для бизнеса Помещение на…
$609,959
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Коммерческое помещение 1 630 м² в Муо, Черногория
Коммерческое помещение 1 630 м²
Муо, Черногория
Площадь 1 630 м²
Продается отель в городе Столив, Бока-Которский залив. Отель построен в 2006г. Впоследствии …
$2,96 млн
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Коммерческое помещение в Morinj, Черногория
Коммерческое помещение
Morinj, Черногория
U9-125. Урбанизированный участок с видом на море в МоринеЗемля для строительства двух домов …
$287,621
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение в Bigova, Черногория
Коммерческое помещение
Bigova, Черногория
U4-299. Просторный участок в Бигово с видом на горы.Продается просторный участок в Бигово с …
$303,858
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение в Рисан, Черногория
Коммерческое помещение
Рисан, Черногория
U11-003. Участок на первой линии с руинами в Рисане, залив Бока Эта недвижимость предлагает …
$3,11 млн
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Red Feniks Montenegro
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Commercial premises equipped as a gym в Доброта, Черногория
Commercial premises equipped as a gym
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Площадь 197 м²
Professionally equipped commercial premises for sale in Dobrota, Kotor. The spacious prem…
$488,938
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First Realty
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Коммерческое помещение 584 м² в Доброта, Черногория
Коммерческое помещение 584 м²
Доброта, Черногория
Площадь 584 м²
К2-047. Эксклюзивный отель в Доброте ( Котор Бэй ) Этот красивый небольшой отель считается л…
$6,70 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение в Рисан, Черногория
Коммерческое помещение
Рисан, Черногория
For sale is an investment plot with a sea view in the village of Risan, the Bay of Kotor. Th…
$615,995
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First Realty
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Коммерческое помещение в Доброта, Черногория
Коммерческое помещение
Доброта, Черногория
А11-148. Участок с видом на море в Доброте, КоторУчасток с видом на море в Доброте, Котор!Пл…
$320,182
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Red Feniks Montenegro
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Типы недвижимости в Общине Котор

отели
инвестиционная недвижимость
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