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Инвестиционная недвижимость в Общине Котор, Черногория

Котор
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7 объектов найдено
Инвестиционная 148 м² в Рисан, Черногория
Инвестиционная 148 м²
Рисан, Черногория
Площадь 148 м²
Инвестиционное предложение. Отель. Рисань. Первая линия. три урбанизированных участка. Четыр…
$1,23 млн
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Vector Estate Montenegro
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Инвестиционная 169 м² в Котор, Черногория
Инвестиционная 169 м²
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Старый, каменный палаццио на 1 линии моря - по старинной лестнице до моря 3 метра. Дом наход…
$1,97 млн
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Инвестиционная 168 м² в Котор, Черногория
Инвестиционная 168 м²
Котор, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 168 м²
Расположение: пос. Прчань Площадь виллы: 168 кв.м. Площадь участка: 181 кв.м. Кол-во спален:…
$1,12 млн
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Инвестиционная 500 м² в Котор, Черногория
Инвестиционная 500 м²
Котор, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Расположение: пос. Ораховац Площадь виллы: 500 кв.м. Площадь участка: 500 кв.м. Кол-во спале…
$1,76 млн
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Инвестиционный проект STOLIV 1500m2 в Столив, Черногория
Инвестиционный проект STOLIV 1500m2
Столив, Черногория
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 5
✅Продается одна градостроительная площадка (Вариант В) или же четыре отдельные градостроител…
$663,667
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Инвестиционная 400 м² в Котор, Черногория
Инвестиционная 400 м²
Котор, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Расположение: Муо Площадь виллы: 400 кв.м. Площадь участка: 3200 кв.м. Площадь подсобный пом…
Цена по запросу
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Инвестиционный проект STOLIV LUXURY RESIDENCE 11 000m2 в Столив, Черногория
Инвестиционный проект STOLIV LUXURY RESIDENCE 11 000m2
Столив, Черногория
Площадь 11 250 м²
Количество этажей 5
❗️Формируем инвестиционный проект международного туристического комплекса и прилегающей к не…
Цена по запросу
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