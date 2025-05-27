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Отели в Общине Котор, Черногория

Прчань
5
Столив
6
Skaljari
6
Krimovice
3
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26 объектов найдено
АПАРТ ОТЕЛЬ STOLIV LUXURY RESIDENCE в Столив, Черногория
АПАРТ ОТЕЛЬ STOLIV LUXURY RESIDENCE
Столив, Черногория
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 5
Инвестиционный проект апарт отеля ( гостинично туристического комплекса ) STOLIV LUXURY RESI…
$27,65 млн
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Отель 1 630 м² в Столив, Черногория
Отель 1 630 м²
Столив, Черногория
Количество спален 28
Кол-во ванных комнат 28
Площадь 1 630 м²
Продается отель в Столиве , Боко-Которская Бухта. Площадь отеля 1630 м2 + 1000 м2 парковой з…
$4,25 млн
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Отель 500 м² в Доброта, Черногория
Отель 500 м²
Доброта, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается действующий отель в Которе, рядом со старым городом. Отель состоит из: • 9 обо…
Цена по запросу
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Black Mount
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Отель 363 м² в Прчань, Черногория
Отель 363 м²
Прчань, Черногория
Число комнат 12
Площадь 363 м²
Количество этажей 3
Продается легальный семейный отель в Которе, с видом на море. Локация - Котор, Прчань, 50…
$2,49 млн
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Black Mount
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Отель 1 050 м² в Skaljari, Черногория
Отель 1 050 м²
Skaljari, Черногория
Число комнат 15
Площадь 1 050 м²
Новый бутик-отель 4 звезды в Которе. Площадь 1050 м2 на участке 700 м2. Бутик-отель находи…
$3,99 млн
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Отель 400 м² в Муо, Черногория
Отель 400 м²
Муо, Черногория
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Дом представляет собой исторический памятник архитектуры, один из самых старых домом в залив…
$1,74 млн
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Отель 1 630 м² в Столив, Черногория
Отель 1 630 м²
Столив, Черногория
Площадь 1 630 м²
Отель - Столивия (Которян, Черногория)Постановка 2006 г. Отремонти-Серихон и Постановка 2013…
$2,85 млн
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Отель 350 м² в Столив, Черногория
Отель 350 м²
Столив, Черногория
Число комнат 5
Площадь 350 м²
$2,39 млн
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First Realty
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Отель 550 м² в Skaljari, Черногория
Отель 550 м²
Skaljari, Черногория
Число комнат 9
Площадь 550 м²
На продажу выставлен отель в самом сердце города Котор. Отель расположен в средиземноморском…
$2,04 млн
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First Realty
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ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА + СКИДКА ОТ НАС. в Прчань, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА + СКИДКА ОТ НАС.
Прчань, Черногория
Продаётся участок под строительство туристического комплекса в Прчане, Черногория. Площадь …
Цена по запросу
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Отель 731 м² в Столив, Черногория
Отель 731 м²
Столив, Черногория
Число комнат 17
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 731 м²
Роскошный средиземноморский комплекс, состоящий из пляжной виллы и мини-отеля в Столиве, Кот…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Отель 267 м² в Skaljari, Черногория
Отель 267 м²
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
На продажу мини-отель с пятью номерами в Которе!!! Мини-отель расположен в сердце старого…
$1,41 млн
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First Realty
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ВИЛЛА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ + СКИДКА ОТ НАС. в Котор, Черногория
ВИЛЛА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ + СКИДКА ОТ НАС.
Котор, Черногория
Площадь 535 м²
Вилла расположена в поселке Костаница в Которском заливе и находится на берегу Адриатическог…
Цена по запросу
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ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТ ОТЕЛЯ В ПРЧАНЬ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Прчань, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТ ОТЕЛЯ В ПРЧАНЬ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Прчань, Черногория
УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТ ОТЕЛЯ В ПРЧАНЬ + НАША СКИДКА. Площадь участка: 3720 м2. …
$4,11 млн
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Отель 320 м² в Skaljari, Черногория
Отель 320 м²
Skaljari, Черногория
Площадь 320 м²
Продается мини-отель в Бока Которска - Рисан Старинное каменное здание расположено менее че…
$1,14 млн
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Отель 400 м² в Муо, Черногория
Отель 400 м²
Муо, Черногория
Площадь 400 м²
Бутик отель европейского уровня, не имеющий пока аналогов на черногорском побережье. Это заг…
$2,32 млн
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Отель 380 м² в Муо, Черногория
Отель 380 м²
Муо, Черногория
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Бока Которская бухта, район Муо. Действующий отель на 5 апартаментов с потрясающим видом на …
Цена по запросу
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ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС в Skaljari, Черногория
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
Skaljari, Черногория
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 4
Продается новый отель, расположенный в старом каменном доме недалеко от города Котор. Атмосф…
$1,24 млн
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ГОСТИНИЦА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Skaljari, Черногория
ГОСТИНИЦА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Skaljari, Черногория
Площадь 2 026 м²
ПРОДАЁТСЯ ГОСТИНИЦА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС. Туристический …
$4,32 млн
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Отель 300 м² в Krimovice, Черногория
Отель 300 м²
Krimovice, Черногория
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продажа 3-х этажного апарт отеля с бассейном площадью 550м2, площадь виллы 300м2. Дом состои…
$410,981
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Отель 240 м² в Рисан, Черногория
Отель 240 м²
Рисан, Черногория
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Бока Которская бухта, район Рисан. Действующий мини отель с собственным садом Расстояние до…
$1,03 млн
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Отель 440 м² в Столив, Черногория
Отель 440 м²
Столив, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 440 м²
The house is located in the Bay of Kotor, in a place called Markov Vrt, next to the Blue Bay…
$1,75 млн
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First Realty
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Отель 274 м² в Krimovice, Черногория
Отель 274 м²
Krimovice, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 274 м²
Количество этажей 3
Продаётся современный мини-отель с бассейном в Кримовице, 8 минут от пляжа Яз и 10 км от Буд…
$429,238
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Black Mount
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Отель 300 м² в Krimovice, Черногория
Отель 300 м²
Krimovice, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Трехэтажный отель общей площадью 300м2 на земельном участке 381м2 в живописном поселке Krimo…
$432,612
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Отель 550 м² в Котор, Черногория
Отель 550 м²
Котор, Черногория
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 550 м²
Этот отель расположен в средиземноморском саду с пальмами, в 100 м от исторического центра г…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Отель 590 м² в Morinj, Черногория
Отель 590 м²
Morinj, Черногория
Площадь 590 м²
Количество этажей 4
На продажу отель с великолепным видом на залив в Моринь, Котор. Год постройки 2018. Площад…
$4,66 млн
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Типы недвижимости в Общине Котор

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