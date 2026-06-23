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Готовый бизнес в Колашине, Черногория

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1 объект найдено
Готовый бизнес 51 м² в Колашин, Черногория
Готовый бизнес 51 м²
Колашин, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4/4
Предлагаем к продаже апартаменты в современном гостинично-резидентском комплексе под управле…
$344,734
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