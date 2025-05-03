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Виллы с гаражом в Общине Колашин, Черногория

Колашин
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1 объект найдено
Вилла в Колашин, Черногория
Вилла
Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается новая красивая вилла в стиле шале в Дриенаке, Колашин, Черногория.Участок площадью…
$448,714
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Общине Колашин, Черногория

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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