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Дуплексы с видом на горы в Общине Колашин, Черногория

Колашин
8
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7 объектов найдено
Дуплекс 1 спальня в Колашин, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Продается однокомнатная дуплекс-квартира площадью 43,4м² в новом жилом комплексе на стадии с…
$169,539
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Дуплекс 1 спальня в Колашин, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 3
Продается однокомнатная дуплекс-квартира площадью 68.39 м² в новом жилом комплексе на стадии…
$267,194
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Дуплекс 1 спальня в Колашин, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3
Продается однокомнатная дуплекс-квартира площадью 54,17м² в новом жилом комплексе на стадии …
$211,698
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AMFORA REAL ESTATE
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Дуплекс 2 спальни в Колашин, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 3
Продается двухкомнатная дуплекс-квартира площадью 76,73 м² в новом жилом комплексе на стадии…
$299,746
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Дуплекс 3 спальни в Колашин, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 3
Продается трехкомнатная дуплекс-квартира площадью 121,15м² в новом жилом комплексе, находяще…
$473,241
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дуплекс 1 спальня в Колашин, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 3
Продается однокомнатная дуплекс-квартира площадью 67,52м² в новом жилом комплексе на стадии …
$263,803
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дуплекс 3 спальни в Колашин, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3
Продается трехкомнатная дуплекс-квартира площадью 93,14 м² в новом жилом комплексе, находяще…
$363,832
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AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Общине Колашин, Черногория

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