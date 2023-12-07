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Дуплексы в Община Колашин, Черногория

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на лес в Колашин, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на лес
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
Amfora Real Estate nekretnine представляет жилое и коммерческое здание "ГАНИМЕДЕС" в одном и…
€350,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski

Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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