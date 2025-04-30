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Дома с видом на море в Херцег-Нови, Черногория

виллы
36
133 объекта найдено
Дом 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4
Эксклюзивный пентхаус на продажу в Баошичах, Герцег-НовиПродается эксклюзивный пентхаус в Ба…
$682,961
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 6 комнат в Биела, Черногория
Дом 6 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
D2-1039. Three-storey house with a wonderful garden in BielaBiela, Boka Kotorska Bay. 159m2…
$502,840
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Red Feniks Montenegro
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Дом 1 спальня в Trebesin, Черногория
Дом 1 спальня
Trebesin, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Херцег Нови, район Ратишевина. Новый дом с одной спальней Расстояние до моря 1500м. Вид на…
$180,059
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Дом 6 комнат в Lustica, Черногория
Дом 6 комнат
Lustica, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Просторная трехэтажная вилла с бассейном в тихом районе полуострова Луштица! Площадь дома…
$313,162
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First Realty
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Дом 6 комнат в Дженовичи, Черногория
Дом 6 комнат
Дженовичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Д11-051. Апартаменты Charmantes mit 2 Schlafzimmern und atemberaubendem Meerblick в Зеленике…
$877,177
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Red Feniks Montenegro
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Дом 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Дом 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 3
Д7-011. Трехэтажный дом с квартирами, Герцег-НовиПродается трехэтажный дом на участке площад…
$279,356
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Red Feniks Montenegro
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Дом в Кумбор, Черногория
Дом
Кумбор, Черногория
Площадь 90 м²
D11-047. Каменный дом с большим участком под застройкуТрадиционный каменный дом, с тремя уро…
$424,621
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Red Feniks Montenegro
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Дом 4 комнаты в Lustica, Черногория
Дом 4 комнаты
Lustica, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
D2-1097. Новый дом на полуострове Люстика с бассейном на первой линииНовый дом на продажу пл…
$445,158
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Red Feniks Montenegro
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Дом 4 комнаты в Камено, Черногория
Дом 4 комнаты
Камено, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
D7-010. Дом с видом на море и бассейном в Требешине, Герцег-НовиПродается! Красивый дом с в…
$444,734
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Red Feniks Montenegro
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Дом 5 комнат в Дженовичи, Черногория
Дом 5 комнат
Дженовичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
$522,078
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First Realty
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Дом 2 спальни в Podi, Черногория
Дом 2 спальни
Podi, Черногория
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Херцег Нови, район Поди. Одноэтажный дом с двумя спальнями Расстояние до моря 700м. Вид на…
$203,640
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Дом 2 комнаты в Зеленика, Черногория
Дом 2 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 3
D11-075. Дом на продажу в Зеленике Дом на продажу с видом на море в Зеленике, Херцег-НовиЭто…
$488,414
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Вилла в Josice, Черногория
Вилла
Josice, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Каменный домик с красивым садом на 1 линии моря в пос. Каменари. Двухэтажный дом состоит из …
$472,412
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Monteonline
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Дом 6 комнат в Баошичи, Черногория
Дом 6 комнат
Баошичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 499 м²
Количество этажей 3
D7-008. Дом с видом на море в Баошичи, Герцег-Новина продажуРоскошная вилла с видом на море …
$3,24 млн
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Дом 4 комнаты в Lustica, Черногория
Дом 4 комнаты
Lustica, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Д11-056. Дом с панорамным видом на море в ЛуштицеОчаровательный дом с потрясающим видом на м…
$122,917
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Площадь 402 м²
Продается вилла площадью 402 м2 жилого помещения + гараж площадью 120 м2 (из которого входят…
$918,969
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Дом 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом в пригороде Герцег-Нови, в Игало. Площадь 300 м2, три этажа — гостиная с кухней, 6 сп…
$238,645
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 спален в Lustica, Черногория
Дом 5 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается дом в Тиватской Ривьере, в поселке Луштица. Плошадь дома составляет 300 м2, распол…
$311,515
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Дом 4 комнаты в Баошичи, Черногория
Дом 4 комнаты
Баошичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 2/2
Д7-005. Дом с участком в Баошичи, Герцег-Новидля продажи Дом в 10 минутах от моря в Баошичи,…
$379,924
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Потрясающая современная вилла с 4 спальнями с потрясающим видом на море. Вилла расположена в…
$1,03 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
ID-1906 Продается шикарная новая вилла в Херцег Нови. Основные характеристики: Л…
$934,984
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Peters Group Real Estate
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Вилла 30 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 30 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 30
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
AMAZING OFFER - A HOTEL FOR SALE! This mini hotel is located in Herceg Novi, within the w…
$2,75 млн
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Вилла 5 комнат в Дженовичи, Черногория
Вилла 5 комнат
Дженовичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
A luxury villa in Denovići is for sale with all the finishings and fittings you could want S…
$1,44 млн
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Вилла в Кумбор, Черногория
Вилла
Кумбор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
Уникальная вилла с бассейном и панорамными видами на море в пригороде Херцег-Нови - поселке …
$1,61 млн
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Monteonline
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Дом 5 спален в Суторина, Черногория
Дом 5 спален
Суторина, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Элегантный дом находится в районе Суторина в удалении от города, на лоне природы.  С про…
$465,317
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 6 комнат в Биела, Черногория
Дом 6 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
ID-2075 Продается дом в Херцег Новом, Бела, в 3-х минутах ходьбы от моря. В хорошем ме…
$312,813
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Peters Group Real Estate
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Дом 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 173 м²
Описание Бока Которская Бухта, Херцег Нови, район Топла. Квартира с двумя спальнями с видом …
$432,241
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Дом 5 спален в Дженовичи, Черногория
Дом 5 спален
Дженовичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Уникальная Вилла с Великолепным Видом в Боко-Которской Бухте: Жилая Роскошь в Единственном Э…
$1,74 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 спальни в Кумбор, Черногория
Дом 4 спальни
Кумбор, Черногория
Количество спален 4
Площадь 236 м²
Прекрасный большой двухэтажный дом площадью 236м2 в 4х километрах от Котора. На двух этажах …
$778,787
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Дом 4 комнаты в Дженовичи, Черногория
Дом 4 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
D2-1096. Great house in Djenovici, 100 meters from the seaHouse for sale in Djenovici, under…
$446,969
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Red Feniks Montenegro
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