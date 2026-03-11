Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Херцег-Нови, Черногория

коммерческая недвижимость
31
отели
14
Инвестиционная Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Инвестиционная 51 м² в Херцег-Нови, Черногория
Инвестиционная 51 м²
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3
Эта просторная и светлая квартира площадью 51 м2 расположена на третьем этаже современного з…
$154,629
Оставить заявку
Инвестиционная 520 м² в Дженовичи, Черногория
Инвестиционная 520 м²
Дженовичи, Черногория
Количество спален 8
Площадь 520 м²
Бока Которская бухта, район Дженовичи. Инвестиционный Проект двухэтажного четырёх квартирног…
$523,656
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти