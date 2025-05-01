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Дуплексы с гаражом в Общине Херцег-Нови, Черногория

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1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дуплекс 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 379 м²
Этаж 1
Просторный двухуровневый апартамент на продажу в отличном месте в Герцег-Нови, район Савина.…
$2,49 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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