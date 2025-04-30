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Дуплексы в Херцег-Нови, Черногория

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3 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Provodina, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Provodina, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
A 2 bedroom sea view duplex is for sale with fantastic views over Herceg Novi, the bay and s…
$373,824
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Дуплекс 4 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дуплекс 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 379 м²
Этаж 1
Просторный двухуровневый апартамент на продажу в отличном месте в Герцег-Нови, район Савина.…
$2,50 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дуплекс 3 спальни в Provodina, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Provodina, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
A 3 bedroom hilltop duplex is for sale with fantastic views over Herceg Novi, the bay and su…
$389,304
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