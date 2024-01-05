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Черногория
Земельные участки
Donja Lastva
Земельные участки в Donja Lastva, Черногория
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13 объектов найдено
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Богишичи, Черногория
325 м²
Земельный строительный участок в потрясающем месте Богишичи на полуострове Луштица. До ближа…
€125,000
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Земельные участки
Лепетане, Черногория
2 100 м²
2 УЧАСТКА ЗЕМЛИ В КАМЕНАРИ, ХЕРЦЕГ-НОВИ ЗА 2200…
€220,000
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Земельные участки
Лепетане, Черногория
550 м²
Очаровательные руины с видом на море для продажи в Лепетане, Тиват - Черногория. Участок рас…
€250,000
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Земельные участки
Градиошница, Черногория
1 500 м²
Недвижимость на продажу в Черногории - Участок с потрясающим видом на море Расположение: Кав…
Цена по запросу
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Земельные участки
Лепетане, Черногория
2 145 м²
Инвестиционный участок с видом на море для продажи в Лепетане, недалеко от Тивата и роскошно…
€643,500
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Земельные участки
Градиошница, Черногория
2 100 м²
Недвижимость на продажу в Черногории - Прекрасная земля с видом на море и горы в Богдасичи, …
€130,000
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Земельные участки
Лепетане, Черногория
105 м²
Трехэтажный старый дом на воде для продажи в Лепетане, недалеко от Тивата и роскошного порта…
€290,000
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Земельные участки у моря
Градиошница, Черногория
Община Котор, район Кавач. Урбанизировнный участок под строительство. Участок в «желто…
Цена по запросу
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Земельные участки у моря
Градиошница, Черногория
Община Котор, район Кавач. Урбанизировнный участок под строительство. Участок в «желто…
Цена по запросу
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Земельные участки с видом на море
Лепетане, Черногория
1 332 м²
УЧАСТОК 1332 М2 В КАМЕНАРИ, 80 МЕТРОВ ДО МОРЯ |…
€250,000
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Земельные участки у моря
Градиошница, Черногория
Бока Которская бухта, район Кавачи. Земельный участок под строительство жилого объекта …
€119,000
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Земельные участки
Градиошница, Черногория
1 740 м²
Площадь участка 1740 кв.м Предусмотрено строительство 2309кв.м жилых площадей Коммуникац…
€1,18 млн
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Земельные участки с видом на море
Градиошница, Черногория
1 554 м²
Котор, Кавач — Строительный участок для 2 дома с видом на море. Отличное предложение! Этот у…
€98,000
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