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Земельные участки в Donja Lastva, Черногория

13 объектов найдено
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Богишичи, Черногория
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Богишичи, Черногория
Площадь 325 м²
Земельный строительный участок в потрясающем месте Богишичи на полуострове Луштица. До ближа…
€125,000
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Земельные участки в Лепетане, Черногория
Земельные участки
Лепетане, Черногория
Площадь 2 100 м²
2 УЧАСТКА ЗЕМЛИ В КАМЕНАРИ, ХЕРЦЕГ-НОВИ ЗА 2200…
€220,000
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Земельные участки в Лепетане, Черногория
Земельные участки
Лепетане, Черногория
Площадь 550 м²
Очаровательные руины с видом на море для продажи в Лепетане, Тиват - Черногория. Участок рас…
€250,000
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Земельные участки в Градиошница, Черногория
Земельные участки
Градиошница, Черногория
Площадь 1 500 м²
Недвижимость на продажу в Черногории - Участок с потрясающим видом на море Расположение: Кав…
Цена по запросу
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Земельные участки в Лепетане, Черногория
Земельные участки
Лепетане, Черногория
Площадь 2 145 м²
Инвестиционный участок с видом на море для продажи в Лепетане, недалеко от Тивата и роскошно…
€643,500
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Земельные участки в Градиошница, Черногория
Земельные участки
Градиошница, Черногория
Площадь 2 100 м²
Недвижимость на продажу в Черногории - Прекрасная земля с видом на море и горы в Богдасичи, …
€130,000
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Земельные участки в Лепетане, Черногория
Земельные участки
Лепетане, Черногория
Площадь 105 м²
Трехэтажный старый дом на воде для продажи в Лепетане, недалеко от Тивата и роскошного порта…
€290,000
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Земельные участки у моря в Градиошница, Черногория
Земельные участки у моря
Градиошница, Черногория
Община Котор, район Кавач.  Урбанизировнный участок под строительство. Участок в «желто…
Цена по запросу
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Земельные участки у моря в Градиошница, Черногория
Земельные участки у моря
Градиошница, Черногория
Община Котор, район Кавач.  Урбанизировнный участок под строительство. Участок в «желто…
Цена по запросу
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Земельные участки с видом на море в Лепетане, Черногория
Земельные участки с видом на море
Лепетане, Черногория
Площадь 1 332 м²
УЧАСТОК 1332 М2 В КАМЕНАРИ, 80 МЕТРОВ ДО МОРЯ |…
€250,000
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Земельные участки у моря в Градиошница, Черногория
Земельные участки у моря
Градиошница, Черногория
Бока Которская бухта, район Кавачи. Земельный участок под строительство жилого объекта …
€119,000
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Земельные участки в Градиошница, Черногория
Земельные участки
Градиошница, Черногория
Площадь 1 740 м²
Площадь участка 1740 кв.м Предусмотрено строительство 2309кв.м жилых площадей Коммуникац…
€1,18 млн
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Земельные участки с видом на море в Градиошница, Черногория
Земельные участки с видом на море
Градиошница, Черногория
Площадь 1 554 м²
Котор, Кавач — Строительный участок для 2 дома с видом на море. Отличное предложение! Этот у…
€98,000
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