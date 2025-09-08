Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кондо с гаражом в Donja Lastva, Черногория

2 объекта найдено
Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
Полностью меблированная квартира с 2 спальнями в Тивате, район Донья Ластва Идеальный вариан…
$238,509
Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Комплекс апартаментов в тихом районе рядом с центром города Мы рады представить вашему вним…
$298,900
